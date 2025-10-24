Lãnh đạo Bộ Y tế thăm, tặng quà 8 nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Ngày 24/10, đại diện Bộ Y tế và chính quyền tỉnh Nghệ An đã kịp thời thăm hỏi, động viên và vinh danh các nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân đã dũng cảm đối mặt với vụ tấn công bằng dao tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dẫn đầu đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, ông Hà Anh Đức đã chuyển lời biểu dương tinh thần quả cảm, lời chúc sức khỏe của Bộ trưởng tới các nạn nhân và trao quà động viên.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Ảnh: Hồ Nam).

Ông Đức cũng thông báo Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định trao Bằng khen cho các nhân viên y tế đã thể hiện sự anh dũng trong vụ việc.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương tham mưu, thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho những nhân viên y tế bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét khen thưởng kịp thời những tấm gương dũng cảm này.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trao Giấy khen cho 8 nhân viên y tế gồm: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền.

Những cá nhân nêu trên được vinh danh vì đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà và đồng nghiệp trong tình huống nguy cấp.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao Giấy khen cho các nhân viên y tế dũng cảm bảo vệ bệnh nhân (Ảnh: Hồ Nam).

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà các nhân viên y tế bị thương.

Ông Hiền biểu dương tinh thần quên mình để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân và người nhà của các nhân viên y tế. Ông cũng chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An khẩn trương lập hồ sơ, đề xuất để UBND tỉnh khen thưởng những cá nhân đã dũng cảm, bất chấp hiểm nguy lao vào cứu các bệnh nhi và người nhà trong vụ tấn công.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) trong lúc chăm sóc vợ vừa sinh đôi, bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (Ảnh: Hồ Nam).

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực, sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải và đã được mổ cấp cứu kịp thời.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Công an phường nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Bàn Văn Vỹ và bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra. Lãnh đạo Công an phường Trường Vinh cho biết, kết quả test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng Vỹ đều âm tính.