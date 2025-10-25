Bộ Y tế tặng bằng khen 4 nữ điều dưỡng ở Nghệ An dũng cảm cứu bé sơ sinh

Theo đó, danh sách nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế gồm: Tập thể khoa Sơ sinh và 4 cá nhân là bà Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, đều là điều dưỡng khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Các cá nhân đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Trước đó, ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế do TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, dẫn đầu đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, ông Đức đã chuyển lời biểu dương tinh thần quả cảm, lời chúc sức khỏe của Bộ trưởng tới các nạn nhân và trao quà động viên.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thăm hỏi, tặng quà cho nhân viên y tế bị thương trong vụ tấn công (Ảnh: L.H).

Ông cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Đồng thời, Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) trong lúc chăm sóc vợ vừa sinh đôi, bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực, sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải và đã được mổ cấp cứu kịp thời.