Dấu hiệu nhận biết bạn có mỡ nội tạng

Mỡ nội tạng là lớp mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng. Quá nhiều mỡ trong cơ thể đều có thể gây nguy cơ sức khỏe. Nhưng so với mỡ nằm ngay dưới da, mỡ nội tạng có nhiều khả năng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Bệnh tim, Alzheimer, ung thư, tiểu đường tuýp 2, đột quỵ và cholesterol cao là một số bệnh lý có liên quan chặt chẽ đến tình trạng mỡ bụng quá nhiều.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mỡ nội tạng sản sinh ra nhiều protein nhất định gây viêm các mô và cơ quan trong cơ thể, đồng thời làm hẹp mạch máu. Điều này có thể làm tăng huyết áp và gây ra các vấn đề khác.

Mỡ nội tạng thường chiếm khoảng 10% tổng lượng mỡ trong cơ thể, mặc dù không thể nhìn thấy, bạn có thể tính toán lượng mỡ nội tạng dựa trên tỷ lệ mỡ cơ thể. Cũng có thể bạn có bụng phẳng và nhìn thấy ít mỡ nhưng vẫn có mỡ nội tạng bên trong.

Nhưng thông thường, nếu bạn có lượng mỡ toàn thân nhiều hơn mức bác sĩ khuyến nghị, bạn thường cũng sẽ có nhiều mỡ nội tạng hơn.

Quá nhiều mỡ nội tạng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ (Ảnh: Istock).

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có phép đo đơn giản nào có thể cho bạn biết tất cả về sức khỏe.

Nếu bạn lo lắng về sức khỏe của mình, hãy hỏi bác sĩ về các xét nghiệm mà họ khuyến nghị. Tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào những phương pháp đã được chứng minh để cảm thấy tốt hơn và cải thiện sức khỏe hơn là tập trung vào hình dáng hoặc kích thước cơ thể.

Dưới đây là một số cách giúp bạn đo mỡ nội tạng theo Webmd:

Vòng eo

Đây là một cách dễ dàng để ước tính sơ bộ. Ở phụ nữ, vòng eo 89cm trở lên có thể là dấu hiệu của mỡ nội tạng nhiều hơn. Ở nam giới, con số này là 100cm.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là một công cụ thô sơ, đặc biệt nếu bạn là người rất to con. Và nếu bạn là người gốc Á, tiêu chuẩn để đánh giá cũng sẽ thấp hơn.

BMI

BMI hay chỉ số khối cơ thể là công thức tính cân nặng so với chiều cao. Các công cụ tính toán trực tuyến có thể tính toán giúp bạn.

Chỉ số BMI từ 30 trở lên thường được coi là béo phì đối với người cao 1,73m. Chỉ số BMI cao hơn có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có nhiều mỡ nội tạng hơn mức bình thường. Nếu bạn là gốc Á, chỉ số BMI từ 23 trở lên có thể là một vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, chỉ số BMI không hiệu quả lắm trong việc ước tính lượng mỡ do sự khác biệt giữa mọi người về thành phần cơ thể (lượng mỡ, cơ và xương) và hình dáng. Những yếu tố này cũng khác nhau giữa các chủng tộc và nhóm dân tộc, giới tính, giới tính và độ tuổi.

Tỷ lệ hông/eo

Bạn hãy dùng thước dây để đo vòng eo và vòng hông, sau đó chia vòng eo cho vòng hông. Tỷ lệ này lớn hơn 0,85 ở phụ nữ và 0,9 ở nam giới có thể cho thấy bạn có nhiều mỡ bụng hơn mức bình thường, bao gồm cả mỡ nội tạng.

Dáng người

Vị trí cơ thể thường tích trữ mỡ có thể cho bạn manh mối. Nếu bạn có dáng quả táo - thân hình to và chân thon - điều đó thường có nghĩa là bạn có nhiều mỡ nội tạng hơn. Dáng người này phổ biến hơn ở nam giới. Phụ nữ thường có dáng quả lê với hông và đùi to hơn.

Nghiên cứu cho thấy mỡ ở phần thân trên đi kèm với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn, đây có thể là một lý do tại sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới.

Xét nghiệm hình ảnh

Những xét nghiệm tốn kém này là cách duy nhất để kiểm tra chính xác lượng mỡ nội tạng bạn có. Nếu bác sĩ yêu cầu chụp CT hoặc chụp MRI để kiểm tra một tình trạng bệnh lý khác, họ cũng có thể có được hình ảnh chi tiết về mỡ nội tạng.

Khi nào nên đi khám bác sĩ về mỡ nội tạng

Nếu bạn lo lắng rằng mình có nhiều mỡ nội tạng hơn mức mong muốn và điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, hãy nói chuyện với bác sĩ. Bạn có thể biết mình có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 và các bệnh khác hay không.

Bác sĩ cũng có thể kiểm tra huyết áp, nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn khác. Họ có thể xét nghiệm mẫu máu hoặc nước tiểu để có cái nhìn toàn diện về sức khỏe. Bác sĩ có khuyến nghị thay đổi về chế độ ăn uống, tập thể dục hoặc các thói quen khác.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, cách tốt nhất để giảm lượng mỡ nội tạng là duy trì những thói quen lành mạnh mà bạn vẫn thường làm để có sức khỏe tốt hơn. Cụ thể gồm: Ăn uống đúng cách, tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.