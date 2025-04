Đang cấp cứu bé gái sốc phản vệ, bác sĩ bị người nhà đạp vào bụng

Theo clip được lan truyền trên mạng xã hội ngày 27/4, trong khi các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đang cấp cứu, ép tim bệnh nhân 12 tuổi bị sốc phản vệ, một người nhà bệnh nhân bất ngờ xông vào, đạp thẳng vào bụng một bác sĩ vừa thực hiện ép tim cho bệnh nhân.

Khi đang bước ra ngoài cửa, nam nhân viên y tế bị một người nhà đạp thẳng vào bụng (Ảnh chụp từ clip).

Trong khi đồng nghiệp ôm bụng đau đớn, nữ bác sĩ còn lại vẫn tiếp tục ép tim, mong cứu được người bệnh bị sốc phản vệ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, ông Lê Quang Thọ cho biết, sự việc xảy ra chiều 25/4 tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba.

Trong khi nhân viên y tế này ôm bụng đau đớn, một bác sĩ nữ vẫn tiếp tục ép tim cấp cứu bệnh nhân (Ảnh chụp từ clip).

Bệnh nhi 12 tuổi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cấp cứu lúc 17h15 ngày 25/4 sau tai nạn giao thông, vùng trán, chân, tay xuất hiện vết sưng nề, bầm tím, chảy máu.

Sau khi đánh giá, cấp cứu, bác sĩ ra y lệnh truyền kháng sinh cho bệnh nhân. Bệnh nhân được truyền kháng sinh đường tĩnh mạch theo y lệnh vào khoảng 17h30. Ngay khi truyền kháng sinh, bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ nhanh chóng luân phiên ép tim, cấp cứu bệnh nhân. Trong khi các bác sĩ đang cấp cứu, người nhà bệnh nhân hoảng loạn, khóc gào. Khi một bác sĩ đi ra cửa, bất ngờ bị một người nhà bệnh nhân lao vào đạp thẳng vào bụng.

Nhân viên y tế đau đớn ôm bụng, trong khi đồng nghiệp của anh vẫn tiếp tục ép tim cấp cứu bệnh nhân.

Được biết, sau khoảng 3 phút ép tim, tim bệnh nhân đập trở lại. Sau 20 phút bệnh nhân tỉnh táo, thở oxy, giao tiếp bình thường với người nhà và nhân viên y tế.

Chiều 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi đến Sở Y tế Phú Thọ, đề nghị kiểm tra vụ việc.

Theo Bộ Y tế, hành vi hành hung nhân viên y tế khi đang thực hiện cấp cứu người bệnh tại đơn vị cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế, đây là hành vi "vô đạo đức" xã hội lên án và cần xử lý nghiêm minh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.