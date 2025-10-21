Đại diện Việt Nam báo cáo tại Hội nghị Ung thư phổi châu Á 2025

Đưa tiếng nói Việt vào diễn đàn y khoa quốc tế

Với vai trò thành viên Ban chuyên môn, PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác, như chủ tọa phiên thảo luận và thành viên hội đồng chuyên đề.

Bác sĩ Vĩnh đã mang đến hội nghị bài báo cáo tâm huyết với chủ đề “Xây dựng và phát triển chuyên ngành Phẫu thuật Lồng ngực tại khu vực Đông Nam Á”.

Đây là một chủ đề có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh bệnh lý ung thư phổi ngày càng gia tăng tại khu vực, đòi hỏi hệ thống điều trị toàn diện và đồng bộ.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh tại Hội nghị Ung thư phổi châu Á 2025 (Ảnh: BV).

Trong đó, bác sĩ Vĩnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò trung tâm của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực trong toàn bộ tiến trình chăm sóc người bệnh ung thư phổi - từ sàng lọc, chẩn đoán sớm đến điều trị và chăm sóc giảm nhẹ.

Kết nối khu vực để nâng cao năng lực điều trị

Là thành viên của Hội Phẫu thuật Lồng ngực Đông Nam Á, bác sĩ Vĩnh chia sẻ về định hướng phát triển mạng lưới phẫu thuật lồng ngực hiện đại phối hợp đa chuyên khoa, đa quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, mạng lưới hợp tác khu vực (The SEAT) được thành lập với nhiều mục tiêu. Đó là chia sẻ dữ liệu điều trị và kết quả nghiên cứu; Tổ chức đào tạo liên quốc gia về phẫu thuật nội soi, ứng dụng robot, đặc biệt trong các ca khó; Đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng chung và chuyển giao kỹ thuật giữa các trung tâm, giúp thu hẹp khoảng cách điều trị trong khu vực.

Theo bác sĩ Vĩnh, hợp tác chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng phẫu thuật lồng ngực trong toàn khối ASEAN.

PGS Vũ Hữu Vĩnh cùng các chuyên gia tại Hội nghị Ung thư phổi châu Á 2025 (Ảnh: BV).

Tất cả vì người bệnh

Với hơn bốn thập kỷ tận tâm vì người bệnh, PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh là một trong những chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam. Ông đang giữ vai trò Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Vĩnh, khoa Ngoại Lồng ngực của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trở thành một trong những đơn vị uy tín khu vực phía Nam, chuyên tiếp nhận và điều trị các ca bệnh phức tạp về lồng ngực và ung thư phổi.

Tại đây, hàng nghìn người bệnh đã được điều trị thành công, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi nhờ ứng dụng phẫu thuật nội soi, ít xâm lấn cũng như các kỹ thuật phẫu thuật đòi hỏi tay nghề cao.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: BV).

Với tinh thần “Tất cả vì người bệnh”, bác sĩ Vĩnh và đội ngũ hết mình với nghề, hết lòng vì người bệnh. Phương châm ấy được thể hiện qua từng ca bệnh, từng quyết định chuyên môn và tinh thần học hỏi không ngừng nhằm mang đến kết quả điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.

Từ những nỗ lực bền bỉ, Bệnh viện Nam Sài Gòn đang từng bước khẳng định vị thế trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý lồng ngực và ung thư phổi - nơi các ca bệnh khó có thể tìm thấy hy vọng và cơ hội phục hồi.

Hội nghị hàng đầu châu Á lần đầu tổ chức ở Việt Nam

Hội nghị Ung thư phổi châu Á (ACLC 2025) là hội nghị lớn nhất trong năm của Hiệp hội Nghiên cứu ung thư phổi Thế giới (IASLC), quy tụ hơn 500 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực ung thư phổi.

Toàn cảnh Hội nghị Ung thư phổi châu Á 2025 (Ảnh: BV).

Năm nay, hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, do Tổng Hội Y học Việt Nam và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp cùng IASLC tổ chức.

Sự kiện tập trung thảo luận về những xu hướng mới nhất trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh và tiên lượng; Phẫu thuật robot và kỹ thuật xâm lấn tối thiểu; Các liệu pháp điều trị trúng đích, miễn dịch học và di truyền học phân tử; Xây dựng mô hình hợp tác khu vực trong đào tạo và nghiên cứu ung thư phổi.

Việc được chọn làm nơi đăng cai thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào năng lực y học, chất lượng chuyên môn và tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực điều trị ung thư.