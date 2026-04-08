Đã xác định được nguyên nhân khiến hàng chục người ngộ độc bánh mì

Tối 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm lấy từ cơ sở bán mì tại xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi).

Mẫu chả lụa được phát hiện nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus, mẫu chà bông nhiễm Salmonella spp và Bacillus cereus. Đối với bệnh phẩm, có 4/7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Như vậy, nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm các loại vi khuẩn độc hại.

Một trường hợp bị ngộ độc bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Đức).

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bán bánh mì gây ngộ độc.

Vi khuẩn Salmonella spp là tác nhân hàng đầu gây bệnh lý đường tiêu hóa. Loại vi khuẩn này thường có trong thực phẩm nguồn gốc động vật hoặc rau xanh được tưới bón phân tươi chưa qua xử lý nhiệt đúng cách.

Khi xâm nhập vào cơ thể, loại vi khuẩn này ủ bệnh từ 6 đến 72 giờ trước khi gây ra hội chứng viêm dạ dày ruột cấp tính với các biểu hiện nôn mửa, sốt và tiêu chảy gây mất nước nghiêm trọng.

Trong khi đó, Bacillus cereus tồn tại phổ biến trong đất và bụi bẩn, dễ dàng bám vào các loại rau gia vị. Vi khuẩn Bacillus cereus có khả năng sản sinh độc tố bền vững trong điều kiện nhiệt độ cao.

Như Dân trí phản ánh, ngày 21 và 23/3, có 19 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở của bà T.T.K.A. (trú tại xã Tịnh Khê). Làm việc với đoàn kiểm tra của ngành y tế, bà A. cho biết mỗi ngày bán hàng trăm ổ bánh mì với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, tương ớt, rau ngò, thịt heo, xíu mại.

Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), tương ớt và chà bông lấy từ một tiểu thương tại chợ Tịnh Khê, các nguyên liệu còn lại do bà A. tự chế biến.