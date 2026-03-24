Hàng chục người ngộ độc bánh mì: Chủ tiệm lấy nguyên liệu từ nhiều nơi

Ngày 24/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, có 19 người được ghi nhận bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Khai báo dịch tễ cho thấy, trong ngày 21 và 22/3, những người này đã mua bánh mì tại tiệm do bà T.T.K.A. (trú tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) làm chủ.

Làm việc với đoàn kiểm tra của ngành y tế, bà A. cho biết mỗi ngày bán hàng trăm ổ bánh mì với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, tương ớt, rau ngò, thịt heo, xíu mại.

Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò (phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), tương ớt và chà bông lấy từ một tiểu thương tại chợ Tịnh Khê, các nguyên liệu còn lại do bà A. tự chế biến.

Một trường hợp bị ngộ độc bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Đức).

Theo bà A., các loại chả, tương ớt, chà bông được mua về bảo quản và sử dụng trong 2-3 ngày để bán dần. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, bà A. chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại cơ sở bánh mì của bà A., đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Năm 2025, tại Quảng Ngãi xảy ra vụ ngộ độc bánh mì làm 203 người nhập viện cấp cứu. Những người này đã ăn bánh mì của cơ sở Hồng Vân.

Tháng 1, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.