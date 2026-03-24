Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 19 ca nghi ngộ độc bánh mì

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một điểm kinh doanh ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể thứ 2 liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian gần đây. Trước đó, tháng 12/2025, tại địa phương đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Hồng Vân làm hơn 200 người mắc, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn Salmonella.

Bánh mì là món ăn quen thuộc của người Việt. Tại Quảng Ngãi trong thời gian ngắn xảy ra 2 vụ ngộ độc nghi ngờ do bánh mì (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Liên quan đến vụ ngộ độc nghi do bánh mì khiến 19 người phải nhập viện, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các trường hợp ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Đặc biệt, Sở Y tế Quảng Ngãi cần thông báo cho cộng đồng tại khu vực xảy ra ngộ độc, để người dân nếu có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do đã ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi lập kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố thông qua nhiều hình thức truyền thông cho cán bộ quản lý và chủ cơ sở kinh doanh, theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm hằng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.