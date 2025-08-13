Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 60 phút sau đặt stent

Ngày 13/8, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về ca cấp cứu ngừng tuần hoàn phối hợp liên viện thành công.

Trước đó, ngày 29/7, nữ bệnh nhân 47 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) khám do có tình trạng đau ngực trái.

Bệnh nhân có tiền sử u lành tính tuyến vú phải đã được phẫu thuật, chưa phát hiện bệnh lý tim mạch mạn tính.

Tại đây, người bệnh được chẩn đoán: Nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) giờ thứ 4 - một cấp cứu tim mạch với nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Khi tiến hành chụp mạch vành qua da cấp cứu, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và tiến hành can thiệp đặt stent động mạch vành, dòng chảy sau can thiệp tốt.

Khi chuyển về phòng bệnh theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân đột ngột xuất hiện mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau khi bị đột ngột ngừng tim 60 phút (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ lập tức hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần. Thời gian ngừng tim và cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 60 phút, người bệnh có mạch trở lại nhưng rơi vào tình trạng sốc tim rất nặng, chức năng tim giảm nhiều, huyết áp tụt sâu, phải dùng ba loại thuốc vận mạch liều cao, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nhanh chóng xin hỗ trợ từ Bệnh viện Bạch Mai.

Chỉ sau 90 phút được yêu cầu hỗ trợ từ Vĩnh Phúc, ê-kíp chuyên gia ECMO tinh nhuệ của Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt tại đây hỗ trợ cấp cứu người bệnh.

Lần đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, các bác sĩ hai viện đã thiết lập thành công hệ thống ECMO, kịp thời thay thế chức năng tim - phổi suy yếu của bệnh nhân, giành giật sự sống từ tay tử thần.

Sau khi thiết lập ECMO thành công, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, trải qua những giai đoạn nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc vì sốc tim trầm trọng và nhiễm khuẩn nặng, bệnh nhân được rút ECMO thành công. Đến nay, sau 14 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã hồi phục tốt, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới triển khai thành công kỹ thuật cao như ECMO không đơn thuần là giải quyết một ca bệnh khó.

Đây là nhiệm vụ chiến lược nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và giảm nguy cơ cho người bệnh khi phải vận chuyển xa".

TS Cơ cho biết thêm, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng các ê-kíp chuyên sâu luôn túc trực, quy trình vận hành tinh gọn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nòng cốt để có thể hỗ trợ toàn quốc một cách nhanh chóng nhất khi có yêu cầu.

Từ ca bệnh này cho thấy, với sự hỗ trợ chuyên môn sâu, kịp thời từ tuyến trung ương và sự quyết tâm của địa phương, kỹ thuật cao hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả tại tuyến tỉnh.