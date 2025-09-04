Cứu bàn chân đứt lìa cho nữ bệnh nhân trẻ

Ngày 4/9, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về trường hợp nối bàn chân thành công, sau 9 tiếng chân đứt lìa khỏi cơ thể.

Bệnh nhân là chị V.T.H. (41 tuổi) quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ). Khi đi làm nương, chị bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, cắt đứt rời cẳng chân phải. Bệnh nhân được người làm cùng ga-rô và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Hà Giang.

Bệnh nhân và phần cẳng chân đứt rời đã bảo quản lạnh được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau 9 giờ đứt lìa.

Các ngón chân người bệnh hồng hào, cử động sau khi được ghép thành công (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS.BS Nguyễn Quang Vịnh, Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian bệnh nhân chuyển đến viện là muộn so với yêu cầu nối lại chi thể.

"Với thời gian đứt rời khỏi cơ thể lên đến 9 giờ, ê-kíp đã phải cân nhắc rất kỹ khi phẫu thuật nối ghép chi thể, vì ngoài tỉ lệ thành công thấp thì nguy cơ nhiễm độc sau ghép chi thể là rất cao, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh", TS Vịnh thông tin.

Sau nhiều nỗ lực, các bác sĩ đã nối lại bàn chân đứt lìa cho người bệnh. Hiện sau phẫu thuật một tuần, bệnh nhân đã khỏe mạnh và có thể cử động các ngón chân.

TS Vịnh lưu ý, với những tổn thương đứt rời chi thể người bệnh cần được sơ cứu tốt, bảo quản chi thể đúng cách (rửa sơ bộ, gói trong khăn sạch, bọc kín trong túi ni lông và để trong phích đá, tránh để chi thể tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh) và nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện có khả năng phẫu thuật nối ghép chi thể.