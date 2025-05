Chuyên gia thế giới tiết lộ thứ có thể giúp triệu trẻ sinh non giảm tử vong

Tại phiên toàn thể, Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra ở TPHCM ngày 8/5, Giáo sư Valentine Tsibizava, chuyên gia từ Viện Y học Chu sinh, Sơ sinh, Sinh sản quốc tế và châu Âu đã có bài báo cáo về những bước ngoặt mới nhất của lĩnh vực can thiệp bào thai thế giới.

Theo đó, y học bào thai đang bước vào kỷ nguyên mới, khi những ranh giới đã không còn cố định, những điều tưởng không thể nghĩ tới giờ đã thành hiện thực trên lâm sàng.

Có thể kể đến như việc thực hiện được kỹ thuật điều trị thai thiếu máu với truyền máu trong tử cung, ngăn ngừa các biến chứng thần kinh trong tử cung, hay đảo ngược con đường bệnh lý các tình trạng bẩm sinh phức tạp khi thai còn đang phát triển trong bụng mẹ.

Một trường hợp thông tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: BV).

Trước đây, các trung tâm can thiệp bào thai từng rất hiếm hoi, nay được mở ra khắp thế giới, trở thành các tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và điều trị. Không chỉ là điều trị triệu chứng, việc điều trị nguyên nhân phía sau trước khi sinh đã thành chuyện thực tế mỗi ngày.

Chuyên gia dẫn chứng, hội chứng truyền máu song thai từng là bi kịch không thể tránh khỏi ở các song thai 1 bánh nhau trong quá khứ. Hiện nay, với can thiệp đốt laser các thông nối mạch máu bánh nhau trong buồng ối, chúng ta đã "lật lại thế cờ".

Nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật trên, tỷ lệ cả 2 thai nhi đều được cứu đã đạt 73%, và gần 92% thai nhi đơn sống sót.

Với chẩn đoán sớm, thời gian tối ưu và can thiệp chuyên nghiệp, truyền máu song thai đã chuyển từ một biến chứng chết người sang một tình trạng có thể kiểm soát được bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để cứu sống thai nhi.

Y học hiện đại cũng đã can thiệp được các tình trạng thoát vị cơ hoành bẩm sinh hay can thiệp tim bào thai, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn tăng cường đáng kể chức năng tim sau sinh.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong liệu pháp gen cũng giúp việc chẩn đoán sự phát triển của thai nhi chính xác hơn, và các can thiệp bào thai được cá nhân hóa. Việc xuất hiện trí tuệ nhân tạo cũng là cuộc cách mạng trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Bên trong trung tâm hồi sức sơ sinh chuẩn châu Âu của Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Hoàng Lê).

Đáng chú ý, Giáo sư Valentine cho biết, tử cung nhân tạo (hệ thống hỗ trợ mang thai ngoài cơ thể con người hay còn gọi là lồng ấp nhân tạo) chính là "chân trời của y học chu sinh".

Ông phân tích, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có 15 triệu trẻ sinh non toàn cầu, trong đó 1 triệu trẻ tử vong do các biến chứng. Các hệ thống tử cung nhân tạo có thể làm giảm mù lòa, chấn thương não và tử vong ở trẻ sinh non. "Ý nghĩa của nó là phi thường", chuyên gia sản phụ khoa nhận định.

Giáo sư Valentine Tsibizava cũng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới của y học - từ phẫu thuật chính xác, liệu pháp gen, khoa học tế bào gốc đến AI - các nhân viên y tế nói chung và những người theo đuổi lĩnh vực can thiệp bào thai cần tuân thủ 4 yếu tố.

Đó là trách nhiệm, y đức, tính khoa học nghiêm ngặt và tình thương.