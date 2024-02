Em bé thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam có viện phí gần 100 triệu đồng

Tối 19/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, em bé dị tật không lỗ van động mạch phổi được can thiệp thông tim trong bào thai vào đầu tháng 1 đã xuất viện trong sự vui mừng của gia đình cùng toàn thể nhân viên y tế, sau gần 20 ngày chuyển về nơi này điều trị sau sinh.

Em bé được thông tim trong bào thai đầu tiên ở Việt Nam chào đời vào cuối tháng 1 (Ảnh: BV).

Theo đó, sau khi trực tiếp đón bé từ Bệnh viện Từ Dũ vào ngày 30/1, các nhân viên y tế tại khoa Sơ Sinh 2 và khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã theo dõi sát bệnh nhi.

Quá trình điều trị tại đây, bé có một lần tiến hành nong van động mạch phổi, không cần đặt stent ống động mạch như những trường hợp mắc tật tim bẩm sinh tương tự nhưng không được can thiệp sớm trong bào thai. Sau thủ thuật trên, bé tiếp tục được theo dõi tình trạng huyết động, không cần hỗ trợ thở oxy, cũng như được chăm sóc dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.

Bé trai xuất viện với sức khỏe ổn định (Ảnh: BV).

Mùng 1 Tết Nguyên đán, bé bú mẹ trực tiếp lần đầu tiên, đồng thời được chuyển ra phòng ngoài nằm cùng mẹ cho tới khi xuất viện (18/2). Một tuần sau đó, bệnh nhi được hẹn tái khám để đánh giá lại diễn tiến, tình trạng tim mạch và có kế hoạch điều trị cụ thể kế tiếp.

Theo phía Bệnh viện Nhi đồng 1, toàn bộ chi phí điều trị cho bé gần 100 triệu đồng đã được bảo hiểm y tế và bệnh viện hỗ trợ. Thành công trong ca bệnh trên minh chứng cho việc can thiệp thông tim trong bào thai đã mang lại hiệu quả bước đầu rất khả quan cho trẻ sau sinh, với nguy cơ diễn tiến đến thiểu sản thất phải thấp hơn các trường hợp không được can thiệp rất nhiều.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào ngày 4/1, ekip chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thực hiện ca xuyên tử cung, can thiệp thành công bào thai bị dị tật không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải.

Đây cũng là ca thông tim xuyên tử cung đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam (và có thể ở Đông Nam Á), được đánh giá là bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu của ngành y nước nhà.

Ca thông tim trong bào thai được ekip 2 bệnh viện ở TPHCM thực hiện đầu tháng 1 (Ảnh: BV).

Đến ngày 30/1, ekip hai Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã phối hợp mổ bắt con, đưa em bé chào đời an toàn chỉ trong 25 phút, không cần phải truyền máu. Bé trai khi sinh ra nặng 2,9kg, tăng 600gram so với thời điểm được can thiệp bào thai trước đó và khóc to, sức khỏe tốt.

Ngoài trường hợp này, hai bệnh viện nêu trên cũng can thiệp sửa dị tật tim ngay trong bào thai thành công cho một sản phụ 27 tuổi ở TPHCM. Hiện tại, bào thai vẫn đang phát triển bình thường, được theo dõi sát ở đơn vị Chẩn đoán trước sinh của Bệnh viện Từ Dũ.