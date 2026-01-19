Bộ Y tế: 10 yếu tố nguy cơ làm tăng gánh nặng đột quỵ

Phát biểu tại lễ công bố hợp tác Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ, diễn ra chiều 19/1 tại Bộ Y tế, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết, đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc mới đột quỵ, với 167.000 ca tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, năm 2021, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật đứng thứ ba trên toàn cầu. Nguy cơ đột quỵ suốt đời đã tăng 50% trong 20 năm qua, với dự đoán cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người sẽ bị đột quỵ trong đời.

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, hầu hết gánh nặng đột quỵ là do 10 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được gồm: tăng huyết áp, ô nhiễm không khí, hút thuốc, LDL cholesterol cao, chế độ ăn nhiều natri, đường huyết lúc đói cao, rối loạn chức năng thận, thừa cân, thiếu vận động thể lực và lạm dụng rượu.

Trong những năm qua, ngành Y tế Việt Nam đã nỗ lực mạnh mẽ để phát triển mạng lưới chăm sóc đột quỵ trên toàn quốc. Từ chỉ 12 đơn vị vào năm 2016, đến nay Việt Nam đã có hơn 150 đơn vị điều trị đột quỵ ở các tuyến, hình thành nên hệ thống chăm sóc liên tục, kịp thời, ngày càng tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Bộ Y tế ký bản ghi nhớ hợp tác Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam (Ảnh: Lê Hảo).

Chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh đột quỵ tại Việt Nam triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực điều trị, mở rộng tiếp cận và cải thiện kết quả điều trị đột quỵ trên toàn quốc, thể hiện cam kết mạnh mẽ giữa khu vực công và tư nhân trong việc chung tay giảm gánh nặng đột quỵ.

Chương trình tập trung vào các lĩnh vực đào tạo lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật, cập nhật điều trị theo chuẩn quốc tế; xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ lâm sàng về xử trí đột quỵ; củng cố mạng lưới điều trị đột quỵ thông qua việc kết nối các trung tâm đột quỵ... nhằm rút ngắn thời gian can thiệp trong giai đoạn “giờ vàng”.

Song song đó, các hoạt động truyền thông - giáo dục sức khỏe cũng được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đột quỵ; hỗ trợ người dân nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, hiểu rõ các yếu tố nguy cơ và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng.

Sự kết hợp giữa phát triển chuyên môn, chuẩn hóa hệ thống và tăng cường giáo dục sức khỏe được kỳ vọng tạo nền tảng cho một hệ thống chăm sóc đột quỵ toàn diện và bền vững tại Việt Nam.