Bộ trưởng Bộ Y tế nêu 7 mong muốn của người dân với ngành y

31 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026, diễn ra tại TPHCM ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, trong năm 2025, công tác khám, chữa bệnh cho người dân đạt nhiều thành quả.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, các thủ tục liên quan đến khám, chữa bệnh đã giảm được 82%, rút ngắn thời gian chờ đợi khám, chữa bệnh (Ảnh: P.V).

"Ngành y tế đặt ra nhiệm vụ lấy người bệnh làm trung tâm, từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, minh bạch công tâm, giảm gánh nặng về điều trị", Bộ trưởng nói.

Theo đó, ngành y tế đã triển khai quyết liệt, đồng bộ về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, giảm vướng mắc cho người dân.

"Trước đây có 106 thủ tục hành chính liên quan công tác khám, chữa bệnh, giờ chỉ còn 19 thủ tục, giảm 82%. Đây là cuộc cách mạng nhằm giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp, cơ sở y tế, người dân", Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá.

Trong năm 2025, ngành y tế cũng thực hiện 120.000 thuật ngữ y học phục vụ cho việc triển khai bệnh án điện tử. Với tiền đề hơn 31 triệu người có sổ sức khỏe điện tử; 1.200 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, việc liên thông giữa các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ được triển khai đồng bộ trong tương lai.

TS.BS Hà Anh Đức chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: N.D).

TS.BS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết, trong năm 2025, hệ thống khám, chữa bệnh đã đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho trên 17 triệu lượt người bệnh điều trị nội trú/năm; 170 triệu lượt khám ngoại trú/năm. Nhiều bệnh viện đã triển khai thành công các kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Hệ thống khám, chữa bệnh cũng tập trung xây dựng và thực hiện Đề án Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện 2026-2030; Đề án Phát triển Du lịch - Y tế 2026-2030; Đề án Phát triển Trung tâm y tế chuyên sâu; Đề án Tăng cường năng lực pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh 2026-2030; Đề án nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh 2026-2030…

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới, tiệm cận chuẩn mực quốc tế; đánh giá chất lượng minh bạch, liên tục và gắn với cải tiến thực chất hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Tập trung triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VneID; nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý chất lượng bệnh viện.

Song song đó triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; mở rộng khám chữa bệnh từ xa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Trong năm 2026, hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết 72-NQ/TW về giải pháp đột phá, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 282/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW...

7 mong muốn của người dân với hệ thống y tế

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, qua khảo sát, có 7 vấn đề người dân mong muốn từ ngành y tế.

Thứ nhất, người dân mong mỏi có chuyên môn tốt, bác sĩ giỏi, chẩn đoán điều trị hiệu quả, nhưng cần đồng đều hơn về các tuyến.

Thứ 2, người dân mong muốn y bác sĩ có thái độ phục vụ tận tâm, niềm nở.

Thứ 3, người dân mong muốn rút ngắn thời gian chờ đợi khám, chữa bệnh; các thủ tục liên quan khám, chữa bệnh, nhập viện nhanh gọn.

Thứ 4, mong muốn cơ sở vật chất sạch sẽ.

Thứ 5, chi phí khám chữa bệnh hợp lý, minh bạch.

Thứ 6, thông tin khám chữa bệnh rõ ràng, tư vấn đầy đủ.

Thứ 7, dịch vụ chăm sóc chu đáo.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở những mong muốn chính đáng đó, định hướng thời gian tới đối với công tác khám chữa bệnh cần tập trung: Giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện, đặc biệt tại tuyến trung ương, thông qua việc nâng cao năng lực tuyến dưới và hoàn thiện mạng lưới bệnh viện; Tiếp tục cải tiến chất lượng bệnh viện, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế như JCI, tạo nền tảng cho phát triển du lịch y tế...

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện sự hài lòng của người bệnh.

Phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; khuyến khích đa dạng hóa mạng lưới y tế, bao gồm cả y tế tư nhân.

Thực hiện các mục tiêu phát triển y tế tư nhân, phấn đấu đạt khoảng 15% vào năm 2030 và tiến tới 25% trong giai đoạn tiếp theo.