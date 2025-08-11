Nhiều trẻ lâm nguy vì đủ loại hiểm họa: Chó cắn vào cổ, liềm cắt đứt tay

Nhiều tai nạn nguy hiểm xảy ra với trẻ em

Sáng ngày đầu tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) tiếp nhận cấp cứu một bé trai tên M.Q.N. (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Khai thác bệnh sử, cách nhập viện 12 giờ, bé chơi trong nhà mà không biết có chó đang ngủ gần đó. Tưởng trẻ tấn công mình, con chó vùng dậy cắn vào vùng cổ và gáy phải của bé, gây chảy máu nhiều. Phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa trẻ vào bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển tuyến trên.

Bé trai bị chó cắn ở cổ (Ảnh: BV).

Thời điểm vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được ghi nhận có 4 vết thương chó cắn ở vùng cổ, dưới má phải, 2 vết ở gáy phải đang rỉ ít máu.

Bệnh nhi được ê-kíp điều trị cầm máu vết thương, tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương để trung hòa virus và độc tố dại, ngăn không cho lan truyền vào hệ thần kinh trung ương.

Sau đó, bé được tiêm vaccine ngừa dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh, giảm đau, rửa vết thương. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần và tiếp tục được theo dõi sát, tuân thủ liệu trình tiêm vaccine ngừa dại.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, phụ huynh cần giáo dục trẻ không chơi đùa giỡn trước mặt chó, không chọc chó… để tránh bị vật nuôi tấn công, dẫn đến tổn thương thân thể và nguy cơ lây truyền bệnh dại.

Nếu trẻ bị chó cắn - dù là vết thương nhỏ - phụ huynh phải đưa con em đến cơ sở y tế để được chăm sóc vết thương và hướng dẫn tiêm ngừa dại.

"Gần đây, ngành y tế đã ghi nhận một số trường hợp bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm ngừa, dẫn đến mắc bệnh dại với tỷ lệ tử vong hầu như 100%", bác sĩ Tiến cảnh báo.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ nơi đây vừa qua đã tiến hành ca phẫu thuật nối liền chi thể cho một bé trai gặp tai nạn thương tâm.

Bệnh nhân là L.N.H. (12 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Trước đó khi dùng liềm sắt cắt sắn mì phụ giúp gia đình, bé không may cắt trúng ngón 1 và 2 của tay trái. Thời điểm được đưa vào bệnh viện chuyên khoa Nhi ở TPHCM, các ngón tay của bệnh nhi gần như đứt lìa, chỉ còn dính 1 cầu da.

Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối mạch máu thần kinh và kết hợp xương cho bệnh nhi. Sau ca mổ kéo dài 6 tiếng, bệnh nhi giữ được 2 ngón tay, đầu ngón hồng, có thể cử động ở khớp bàn ngón. Dự kiến, bé sẽ tiếp tục được khâu nối gân trong thời gian tới.

Hai ngón tay bệnh nhi được nối thành công sau ca mổ (Ảnh: NT).

Theo BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó khoa Bỏng - Chỉnh trực, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trẻ gặp vết thương đứt lìa chi do tai nạn trong sinh hoạt, vui chơi, như bị dây curoa xe cuốn tay, bị mảnh kính cắt hoặc do chơi pháo tự chế gây nổ.

Có những trường hợp vết thương vị trí đứt lìa bị dập nát nặng, nên không thể nối lại chi, phải làm mỏm cụt. Đáng chú ý, đối tượng gặp nạn hầu hết là trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

Đủ bệnh tấn công trong thời tiết thất thường

Những ngày qua, khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận hơn 170 trẻ đang điều trị các bệnh hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn… Riêng phòng cấp cứu có khoảng 20 bệnh nhi, phần lớn dưới 1 tuổi. Nhiều em phải thở oxy và tập vật lý trị liệu để thông đường thở.

Như trường hợp bé T.N.N.U. (2 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến khám ở Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ho, khó thở dù đã điều trị nhiều ngày ở tuyến dưới, bé. Bé được các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và chỉ định nhập viện.

"Tôi cứ nghĩ khám rồi về nhà cho con uống thuốc là ổn, nhưng nhập viện rồi mới thấy sao nhiều trẻ bị viêm phổi với hen suyễn quá. Thời tiết càng nắng nóng thì các con lại càng khó chịu và mệt mỏi hơn”, mẹ bé chia sẻ.

Trẻ điều trị tại khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 những ngày qua (Ảnh: BV).

BS.CK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, cho biết thời gian gần đây, TPHCM và các tỉnh lân cận trải qua thời tiết oi bức ban ngày và mưa dông về chiều. Sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết thất thường dễ làm trẻ mắc bệnh hô hấp và biến chứng nặng.

Do đó, cha mẹ nên chú ý cho trẻ uống đủ nước, tăng cường những loại nước uống giàu khoáng chất và vitamin để nâng cao sức đề kháng.

Bên cạnh đó, hạn chế cho trẻ chơi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm bệnh. Sau khi hoạt động ở ngoài trời nắng, không nên cho trẻ đi tắm ngay bằng nước lạnh. Khi trẻ ho, sốt, sổ mũi cần đưa đi khám sớm.

Trước đó ít ngày, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng tiếp nhận một bé trai tên Th. (14 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), trong tình trạng sốt cao, ho khan, đau nhức người nhiều ngày, chảy máu cam, đau bụng quanh rốn.

Qua các kết quả xét nghiệm và siêu âm, bệnh nhi được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo ngày 3, rối loạn chức năng đông máu mức độ trung bình.

Trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết kèm viêm ruột thừa (Ảnh: BV).

Các bác sĩ đã cho bệnh nhi truyền dịch, dùng kháng sinh. Sau đó, trẻ có biểu hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, ói 2 lần, cô đặc máu nhiều, nên được đổi sang dung dịch cao phân tử, được phối hợp với bác sĩ ngoại khoa đánh giá tình trạng bụng và diễn tiến viêm ruột thừa.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện, siêu âm kiểm tra không thấy hình ảnh viêm ruột thừa. Bệnh nhi được xuất viện và hẹn tái khám để đánh giá nguy cơ tái phát viêm ruột thừa.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp trẻ mắc sốt xuất huyết kèm viêm ruột thừa cấp được điều trị nội khoa thành công. Dù vậy, phẫu thuật cắt ruột thừa vẫn được coi là phương pháp điều trị tiêu chuẩn vàng, đặc biệt là trong các trường hợp có biến chứng hoặc tái phát.

Bác sĩ cảnh báo, hiện nay đang trong mùa mưa, là điều kiện cho muỗi vằn phát triển gây bệnh sốt xuất huyết. Phụ huynh không được chủ quan để phát hiện bệnh trễ, đưa trẻ đến nhập viện muộn, dẫn đến nguy cơ biến chứng nặng.