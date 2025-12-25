Bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng, bỏng 80% kiên cường vượt 96 ngày điều trị
(Dân trí) - Ngày 25/12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã thông tin về trường hợp bệnh nhi bị cha đốt xăng bỏng 80%, điều trị tại đây hơn 3 tháng qua.
Cụ thể, vào tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận 2 cháu bé ở Tây Ninh, bị chính cha ruột đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại một phòng trọ, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng.
Trong đó, bé L. (5 tuổi) nhập viện với tình trạng cực kỳ nguy kịch. Bệnh nhi bỏng độ II-III trên diện tích 80% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục.
Tay chân bé đổi màu từ trắng đến cháy xám, rỉ máu, da bong tróc nhiều vị trí, vết bỏng dơ, có nhiều bụi than bám dính. Bệnh nhi còn bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, phải thở máy, bù dịch chống sốc liên tục và trải qua những thời khắc sinh tử mỗi ngày.
Quá trình điều trị, sau khi được can thiệp tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại, bé được chuyển điều trị tiếp tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình.
Hành trình hơn 3 tháng điều trị là một chặng đường dài đầy gian nan. Bệnh nhi được nằm phòng cách ly và được chăm sóc tích cực, hỗ trợ hô hấp. Các vết thương được chăm sóc bằng gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang 2 chân, đặt VAC vết bỏng.
Bé cũng được ghép da từ cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.
Suốt 96 ngày qua, bé nhận được tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Khi các vết thương bỏng lành dần, bệnh nhi đã được khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo co rút.
Đại diện khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, đến nay bé đã được xuất viện. Bệnh nhi vẫn còn mang nỗi ám ảnh đau đớn trong những ngày điều trị ở khoa Hồi sức Ngoại, phải được người thân động viên mới dám bước đến chào các y bác sĩ trước khi ra về.
"Khi bắt đầu tập vật lý trị liệu, bé đau lắm vì các vết sẹo căng cứng, nhưng vẫn cố gắng. Điều đó cho thấy ý chí sống phi thường của cậu bé. Chúng tôi cũng rất thương bà ngoại và cậu của con, vì luôn lo lắng, chăm sóc bé từng ngày", điều dưỡng Thanh Trúc, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình chia sẻ.
Được biết, gia đình bé L. (gồm cha, mẹ, chị gái) đều không qua khỏi sau vụ cháy. Bé là nạn nhân duy nhất vượt qua giai đoạn nguy kịch. Vì bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều trị rất tốn kém, nên phòng Công tác xã hội của Bệnh viện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 6h ngày 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, một người đàn ông đã tưới xăng lên người hai con tên C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) cùng người vợ đã ly hôn rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, khiến các nạn nhân chịu thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu.
Thời điểm nhập viện, bé trai 5 tuổi được ghi nhận bỏng hơn 70% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.
Còn bé gái 13 tuổi được chẩn đoán 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.
Các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp để giành lại sự sống cho hai bé, nhưng một trường hợp đã không qua khỏi. Với bé L., dù qua cơn nguy kịch, quá trình hồi phục của em là một chặng đường đầy thử thách phía trước.