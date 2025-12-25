Bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng, bỏng 80% kiên cường vượt 96 ngày điều trị

Cụ thể, vào tháng 8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận 2 cháu bé ở Tây Ninh, bị chính cha ruột đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại một phòng trọ, khiến cả gia đình chịu thương tích nghiêm trọng.

Trong đó, bé L. (5 tuổi) nhập viện với tình trạng cực kỳ nguy kịch. Bệnh nhi bỏng độ II-III trên diện tích 80% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục.

Bé trai cùng chị thời điểm mới vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu (Ảnh: BV).

Tay chân bé đổi màu từ trắng đến cháy xám, rỉ máu, da bong tróc nhiều vị trí, vết bỏng dơ, có nhiều bụi than bám dính. Bệnh nhi còn bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, phải thở máy, bù dịch chống sốc liên tục và trải qua những thời khắc sinh tử mỗi ngày.

Quá trình điều trị, sau khi được can thiệp tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại, bé được chuyển điều trị tiếp tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình.

Hành trình hơn 3 tháng điều trị là một chặng đường dài đầy gian nan. Bệnh nhi được nằm phòng cách ly và được chăm sóc tích cực, hỗ trợ hô hấp. Các vết thương được chăm sóc bằng gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang 2 chân, đặt VAC vết bỏng.

Bé cũng được ghép da từ cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Các bác sĩ vui mừng trước hành trình hồi phục kỳ diệu của bệnh nhi (Ảnh: BV).

Suốt 96 ngày qua, bé nhận được tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Khi các vết thương bỏng lành dần, bệnh nhi đã được khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo co rút.

Đại diện khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, đến nay bé đã được xuất viện. Bệnh nhi vẫn còn mang nỗi ám ảnh đau đớn trong những ngày điều trị ở khoa Hồi sức Ngoại, phải được người thân động viên mới dám bước đến chào các y bác sĩ trước khi ra về.

Bệnh nhi vẫn còn một chặng đường hồi phục đầy thử thách phía trước (Ảnh: BV).

"Khi bắt đầu tập vật lý trị liệu, bé đau lắm vì các vết sẹo căng cứng, nhưng vẫn cố gắng. Điều đó cho thấy ý chí sống phi thường của cậu bé. Chúng tôi cũng rất thương bà ngoại và cậu của con, vì luôn lo lắng, chăm sóc bé từng ngày", điều dưỡng Thanh Trúc, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình chia sẻ.

Được biết, gia đình bé L. (gồm cha, mẹ, chị gái) đều không qua khỏi sau vụ cháy. Bé là nạn nhân duy nhất vượt qua giai đoạn nguy kịch. Vì bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều trị rất tốn kém, nên phòng Công tác xã hội của Bệnh viện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị.