Hà Nội: Hóa chất thông bồn cầu phát nổ, người phụ nữ bỏng nặng

Ngày 26/12, Bệnh viện E (Hà Nội) thông tin về trường hợp cấp cứu bỏng hóa chất thông bồn cầu.

Trước đó, 22h ngày 25/12, nữ bệnh nhân 47 tuổi ở Hà Nội được gia đình đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện E trong tình trạng nhiều vết bỏng ở mặt và bàn tay.

Bệnh nhân cho biết đã mua hóa chất thông bồn cầu dạng bột về sử dụng.

Sản phẩm này được quảng cáo là hỗn hợp các chất hóa học có tính ăn mòn cao, phân hủy mạnh khi tác dụng với nước, đánh tan được những cặn đóng lâu ngày trên đường ống; mỡ thừa bám lâu ngày; phân hủy các chất gây tắc bồn cầu... Sản phẩm được bán rất rẻ, khoảng 20.000 - 40.000 đồng/gói (tùy trọng lượng).

Vết bỏng nghiêm trọng trên tay bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi chị đổ trực tiếp bột hóa chất vào bồn cầu thì xuất hiện một tiếng nổ lớn, kèm theo cột nước bắn lên vào vùng mặt (khóe miệng) và cánh tay, gây bỏng rát, đau đớn.

Sau khi ngâm tay vào nước lạnh tại nhà và có bôi một loại dầu không rõ nguồn gốc, tình trạng vết bỏng ngày càng trở nên trầm trọng, phồng rộp, đau rát nhiều, người bệnh đã đến Bệnh viện E ngay trong đêm.

Các bác sĩ đã rửa sạch các vết thương, tiêm thuốc kháng sinh cho người bệnh, rồi chuyển vào Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

BSCKII Đinh Thị Lê Thành, Phó trưởng Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu, cho biết, nửa mu bàn tay trái và bàn tay phải của người bệnh có nhiều mụn nước trên da, đỏ, đau rát nhiều và may mắn chưa có hiện tượng hoại tử vì nhập viện sớm.

Bệnh nhân được xử trí làm sạch tổn thương, bôi thuốc đặc trị bỏng, sử dụng thuốc kháng sinh, giảm đau và băng bó bằng gạc ẩm…

BS Lê Thành cho hay, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, chất tẩy rửa công nghiệp… đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu trong thời gian qua.

Loại bột này chứa hóa chất nguy hiểm có tính ăn mòn mạnh tiếp xúc với da, mắt, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa trong thời gian dài hoặc với nồng độ cao.

BS Lê Thành khuyến cáo, người bệnh ngay khi bị bỏng do hóa chất từ các loại bột thông cống, bồn cầu phải nhanh chóng loại bỏ hóa chất trên da và làm mát vùng da bị bỏng ngay lập tức bằng nước, rửa vết thương với nước trong khoảng từ 10-20 phút.

Bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đặc biệt là khi hóa chất tiếp xúc với vùng mắt, hãy rửa mắt liên tục bằng nước mát tối thiểu 20 phút trước khi đến bệnh viện. Lưu ý không dùng khăn ướt hoặc bông gạc để lau hóa chất khỏi da, vì có thể làm lan hóa chất sang vùng da khác. Đặc biệt, không tự ý bôi đắp các loại thuốc, kem đánh răng… tránh làm nặng bệnh thêm.

Người thực hiện sơ cứu cần nhanh chóng tháo bỏ quần áo dính hóa chất, lưu ý không nên dùng tay trần để loại bỏ quần áo mà phải đeo găng tay chuyên dụng. Việc cởi quần áo của người bị bỏng hóa chất dễ khiến người bệnh bị lột da, tốt nhất là nên xé bỏ phần quần áo dính hóa chất.

Tiếp đó, đắp một miếng băng khô hoặc vải sạch lên vùng da bị bỏng hóa chất đã được khử trùng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu, tránh việc dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng vì không được điều trị kịp thời.