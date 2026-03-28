Cần Thơ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc trị giá 105 tỷ đồng

Ngày 28/3, ngành y tế Cần Thơ tổ chức bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở 1, khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở 3 và khởi công khu xạ trị gia tốc tại đây.

Hệ thống xạ trị gia tốc mới được bàn giao tại cơ sở 1 Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Phát biểu tại lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc ở cơ sở 1, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao việc bệnh viện tiếp nhận hệ thống xạ trị gia tốc đời mới, qua đó mang lại dịch vụ khám, chữa bệnh tốt nhất cho người Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.

Để phát huy hiệu quả hệ thống xạ trị gia tốc, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đưa ngay máy vào hoạt động. Ông cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao trình độ của cán bộ, đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số trong chăm sóc và điều trị cho người bị ung thư; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, Bộ Y tế, đặc biệt liên kết và phối hợp chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương chuyên về điều trị ung thư.

Chủ tịch TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trung Phạm).

“Cần phải xác định luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của y bác sĩ trong việc thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, qua đó tạo được niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch TP Cần Thơ lưu ý.

Đối với cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 4 phải hoàn thiện cơ sở để đưa máy xạ trị gia tốc đời mới vào hoạt động.

Nhấn mạnh y tế chuyên sâu là điểm đột phá đưa thành phố trở thành trung tâm y tế của vùng ĐBSCL, Chủ tịch TP Cần Thơ tin tưởng với sự quyết tâm của ngành y tế, sự ủng hộ của bộ, ngành Trung ương, ngành y tế Cần Thơ sẽ sớm trở thành động lực của toàn khu vực.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, hệ thống có tổng mức đầu tư khoảng 105 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Khi đi vào hoạt động, thiết bị sẽ hỗ trợ điều trị nhiều loại ung thư như đầu - cổ, vú, phổi, phụ khoa, tiêu hóa, tuyến tiền liệt và các trường hợp di căn.

Lãnh đạo TP Cần Thơ, ngành y tế và các đại biểu tham quan hệ thống trang thiết bị hiện đại tại cơ sở y tế (Ảnh: CTV).

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết trước áp lực gia tăng nhanh chóng của bệnh tật, nếu không có những bước đi mang tính đột phá về hạ tầng, công nghệ và nhân lực, sẽ không thể đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

Ông Cường khẳng định, hệ thống xạ trị gia tốc được bàn giao hôm nay sẽ góp phần nâng tầm chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến; giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương; rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Về việc khánh thành khu điều trị nội trú và khởi công khu xạ trị gia tốc mới tại cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, theo ông Hoàng Quốc Cường, đây là hành động thể hiện rõ một thông điệp: Cần Thơ không dừng lại ở hiện tại, mà đang chủ động kiến tạo tương lai của một trung tâm ung bướu hiện đại, có tầm khu vực và hướng tới chuẩn quốc gia.