Cập nhật chẩn đoán, điều trị hàng loạt bệnh da liễu thường gặp

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu 2023 đã được Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 4416/QĐ-BYT ngày 06/12/2023.

"Đây sẽ là hướng dẫn thống nhất trên cả nước về chẩn đoán, điều trị các bệnh da liễu. Với những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, được cập nhật mới nhất được áp dụng đồng nhất từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, huyện, các đơn vị tư nhân có bác sĩ da liễu", PGS Doanh thông tin.

PGS.TS Lê Hữu Doanh cho biết, sách Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu 2023 chính thức ra mắt ngày 25/2 được cập nhật nhiều kiến thức mới, thuốc mới, phương pháp điều trị mới... cho nhiều bệnh da liễu (Ảnh: PV).

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, cuốn sách này sẽ thay thế cho Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu được Bộ Y tế ban hành năm 2015.

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu 2023 bao gồm 12 chương, 85 bài viết chuyên môn, cụ thể về các bệnh như: Bệnh da nhiễm khuẩn; Bệnh da do nấm - ký sinh trùng; Bệnh da do virus; Bệnh da tự miễn; Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm; Bệnh đỏ da có vảy; Bệnh lây truyền qua đường tình dục; U da; Các bệnh da di truyền; Rối loạn sắc tố; Bệnh da do rối loạn chuyển hóa; Bệnh lý phần phụ của da...

PGS Doanh thông tin thêm, Ban biên soạn cuốn sách đã bám sát vào những guideline của quốc tế, để đưa vào những kiến thức chuẩn y khoa về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh da liễu.

Đặc biệt bao gồm một số thuốc, phác đồ điều trị, xét nghiệm mới tuy chưa có mặt tại nước ta, nhưng trong tương lai gần sẽ là một cơ hội để người dân được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, hiệu quả cao thông qua sự nắm bắt thông tin, cung ứng nhanh chóng các sản phẩm thuốc từ các công ty dược.

Mục đích cuối cùng là giúp người bệnh được hưởng lợi từ những kiến thức y khoa chuẩn mực, cập nhật, hiện đại và nâng cao kiến thức cho các y bác sĩ, góp phần vào sự nghiệp phát triển của chuyên ngành da liễu nói riêng và ngành y tế nói chung.