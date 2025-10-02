Bộ Y tế ra chỉ thị siết quản lý cơ sở khám chữa bệnh

Theo đó, thời gian qua, công tác khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế. Điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành y tế.

Điển hình là các phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hành nghề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký hoạt động.

Đáng chú ý, một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám, chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm.

Ngày 8/9, Sở Y tế TPHCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện hàng loạt sai phạm tại cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cụ thể, cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép; quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh; lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề.

Các sở y tế cần công khai thông tin về danh sách các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề; niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại các cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm các quy định về việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, bảo đảm đúng quy định.

Các đơn vị phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở y tế,

Các bệnh viện, viện có giường bệnh tăng cường phổ biến, giáo dục nâng cao y đức, pháp luật của người hành nghề; thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy chế nội bộ của đơn vị.

Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình thực hành của người được đào tạo; đồng thời thực hiện nghiêm việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.