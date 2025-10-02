Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

Sáng 2/10, tại Lễ phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe nhân dân xã Quang Minh, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân thủ đô ít nhất mỗi năm 1 lần.

Theo bà Hà, việc này phải được thực hiện theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị cần đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi người dân đến khám sức khoẻ (Ảnh: Tần Mục).

Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu đổi mới quản trị ngành y tế gắn với cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền triệt để. Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, thể chế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Bà Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép và ưu tiên các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xã Quang Minh được TP Hà Nội lựa chọn là đơn vị thí điểm trạm y tế số theo mô hình 2 cấp trong việc xây dựng nền tảng y tế số của thành phố. Xã đã xác lập hồ sơ quản lý hơn 63.300 người, trong đó có hơn 8.700 người cao tuổi.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, cho biết lễ phát động chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2025 là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, vừa thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, vừa cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và thành phố về bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh, phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Tần Mục).

Ông Liêm cho hay ngay từ tháng 5/2023, huyện Mê Linh (cũ) là địa phương đi đầu trong tổ chức khám sức khỏe nhân dân. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lễ phát động hôm nay là bước đi thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền xã để đưa nghị quyết của Đảng, chủ trương của thành phố vào cuộc sống.

Theo ông Liêm, chăm sóc sức khỏe nhân dân phải bắt đầu từ phòng bệnh, từ phát hiện sớm và quản lý thường xuyên. Đây là cách làm nhân văn, khẳng định đúng định hướng "lấy y tế cơ sở làm nền tảng", chăm lo cho dân từ những điều nhỏ nhất.

Đợt khám sức khỏe lần này ở xã Quang Minh với sự tham gia khám chữa bệnh của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ 12 bệnh viện, thực hiện khám sức khỏe cho 63.300 người dân trên địa bàn xã.