Chiến sĩ 61 lần hiến máu, tiểu cầu lái xe "0 đồng" chở bệnh nhân nghèo

Chiến sĩ công an 61 lần hiến máu, tiểu cầu

Đó là "tài sản" mà Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân, cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), luôn nâng niu và tự hào.

Nhắc về lần đầu tiên đi hiến máu, anh Xuân bật cười: “Lúc ấy tôi sợ lắm, mà cũng chẳng phải vì hăng hái gì đâu, do… vợ động viên. Hồi đó, vợ đang mang bầu, thấy có đợt hiến máu ở khu chung cư nên đăng ký, nhưng không đủ điều kiện. Thế là tôi đi thay”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân tại chương trình (Ảnh: Mai Hương).

Không ngờ, từ lần “đi thay vợ” ấy, người chiến sĩ công an lại bắt đầu hành trình dài gắn bó với công tác hiến máu, hiến tiểu cầu, hành trình của lòng nhân ái và trách nhiệm.

Anh dần biến việc hiến máu thành thói quen sống tích cực. “Càng đi hiến máu, tôi càng sống điều độ hơn: không rượu bia, không thức khuya. Mình cho đi máu, nhưng nhận lại sức khỏe, niềm vui và sự bình yên cho những người đang cần máu”, anh chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Xuân là một trong 180 đại biểu tham dự chương trình "Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025". Chương trình được Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức thường niên từ năm 2020 đến nay.

Không chỉ hiến máu, anh Xuân còn là thành viên tích cực của nhóm PUN (Phản ứng nhanh) - nhóm thiện nguyện hơn 100 thành viên chuyên chở miễn phí bệnh nhân nghèo. Nhiều đồng đội đã cùng anh tham gia đội xe “0 đồng”, hiến máu, hiến tiểu cầu, viết nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an giữa đời thường.

Trong số những đồng đội đó có anh Phạm Hồng Hải, người đã 117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp và 17 lần hiến tiểu cầu chỉ riêng trong năm 2025. Anh đại diện cho 180 gương mặt tiêu biểu tham dự chương trình, kính cẩn dâng thành tích lên Bác Hồ kính yêu.

Anh Phạm Hồng Hải, người đã 117 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp và 17 lần hiến tiểu cầu chỉ riêng trong năm 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng tại sự kiện, Nguyễn Đức Anh, chàng thanh niên đến từ Bắc Ninh, gây xúc động khi chia sẻ hành trình của mình.

Ngay khi đủ tuổi, Đức Anh đăng ký trở thành tình nguyện viên của Câu lạc bộ Máu Việt - Hàn Bắc Giang và thực hiện lần hiến máu đầu tiên. Bằng tinh thần nhiệt huyết và trái tim thiện nguyện, anh tích cực tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông điệp “hiến máu cứu người” đến cộng đồng.

Đến nay, Đức Anh đã có 77 lần hiến máu, hiến tiểu cầu, riêng năm 2025 anh hiến tiểu cầu tới 16 lần.

41.000 đơn vị tiểu cầu đến từ những "trái tim có nắng"

180 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn đều có thành tích hiến máu, hiến tiểu cầu đáng ngưỡng mộ với tổng số lần hiến máu và tiểu cầu lên đến gần 11.900 đơn vị, trung bình mỗi người đã hiến 66 lần.

Chỉ tính riêng năm 2025, 180 tấm gương này đã đóng góp gần 3.000 đơn vị tiểu cầu, trung bình mỗi người hiến 16 lần.

180 đại biểu tiêu biểu được lựa chọn đều có thành tích hiến máu, hiến tiểu cầu đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Mai Hương).

Nhiều người đã hiến đến 70, 80, 90 lần; đặc biệt có đến 15 cá nhân đã hiến tiểu cầu hơn 100 lần như: anh Nguyễn Văn Hiếu (143 lần), anh Hoàng Kim Đức (137 lần), hai chị em Huỳnh Hải Bình (121 lần) và Huỳnh Thị Mỹ An (115 lần), chị Trịnh Thị Hồng Thu (125 lần)…

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Các anh/chị tham dự chương trình đều có ít nhất 12 lần hiến tiểu cầu trong năm, nhiều người đã hiến đến 17, 18 lần trong năm. Đây là những con số “biết nói”, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ, nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái xuất phát từ “trái tim màu nắng” dành tặng cho người bệnh”.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (trái) bày tỏ sự trân trọng với những "trái tim có nắng" (Ảnh: Minh Nhật).

Trong 10 tháng đầu năm, Viện đã tiếp nhận được gần 41.000 đơn vị tiểu cầu từ 11.200 người hiến (con số cùng kỳ năm ngoái là gần 30.000 đơn vị từ 8.400 người hiến).

Theo PGS Thanh, thật đáng mừng khi số người hiến tiểu cầu và tần suất hiến trung bình của một người trong năm ngày càng gia tăng.

Dự kiến cả năm 2025, Viện sẽ tiếp nhận được khoảng 50.000 đơn vị tiểu cầu - kết quả cao nhất của Viện từ trước đến nay.