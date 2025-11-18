Các ca mắc cúm, RSV tăng nhanh, Bộ Y tế khuyến cáo

Gia tăng các ca mắc cúm và RSV

Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 đến 650.000 ca tử vong.

Dữ liệu giám sát mới nhất cho mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng cúm A(H3N2) đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Trong các bệnh gây viêm nhiễm đường hô hấp, bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những tác nhân gây bệnh phổ biến ở trẻ em và có thể gây biến chứng nặng ở người cao tuổi. Hàng năm, có khoảng 3,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải nhâp viện do virus hợp bào hô hấp (RSV), trong đó có khoảng 100.000 trường hợp tử vong.

Bệnh nhi mắc cúm điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: N.D).

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận 300.000 - 500.000 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp. Trong năm 2025, số mắc giảm ở những tháng giữa năm và có xu hướng tăng trở lại trong 3 tháng gần đây với khoảng 8.500 - 11.000 trường hợp/tháng.

Về các ca mắc cúm, tích lũy từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số mắc giảm 54,8%, số tử vong giảm 3 trường hợp. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A(H1N1), A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.

Trong khi đó, theo báo cáo của hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa, bệnh do virus RSV, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối.

Bộ Y tế khuyến cáo, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa, bệnh do virus RSV.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi.

Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch. Đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh để bảo vệ bản thân và người xung quanh.

Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.

Cần thường xuyên vệ sinh môi trường sống, lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc (như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại…); thực hiện các biện pháp làm thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên vào phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị, hội thảo... để tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ lây bệnh.

Nâng cao thể trạng, thực hiện lối sống lành mạnh; có chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus để điều trị tại nhà nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Nhiều người còn chủ quan với virus RSV

Mới đây, tại sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, một khảo sát toàn cầu được công bố, cho thấy hơn 40% số người lớn từ 50 tuổi trở lên có một số bệnh lý mạn tính nhất định đánh giá thấp nguy cơ cá nhân của họ đối với bệnh lý nghiêm trọng do virus RSV.

Theo đó, cứ 10 người có bệnh nền từ 50 tuổi trở lên thì có 8 người (80%) lo ngại về nguy cơ mắc bệnh do RSV, song gần một nửa (45%) cho rằng bệnh do RSV không nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người lớn tuổi và những người có một số bệnh lý nền nhất định.

63% người tham gia khảo sát chưa từng trao đổi về RSV với bác sĩ trong các buổi khám chữa bệnh, dù thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm RSV mức độ nặng cao hơn.

26% người tham gia khảo sát hiểu sai vì cho rằng RSV là một dạng virus cúm. 27% nghĩ rằng RSV chỉ ảnh hưởng đến phổi và hệ hô hấp, dẫn đến việc đánh giá thấp nguy cơ kéo dài của bệnh.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến trên toàn cầu với 4.656 người 50 tuổi tham gia từ 8 quốc gia (Brazil, Bỉ, Canada, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Mexico và Tây Ban Nha).

Kết quả được công bố trong Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV toàn cầu, nhấn mạnh khoảng trống đáng kể trong hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của RSV, cũng như ảnh hưởng của bệnh do RSV gây ra ở người từ 50 tuổi trở lên có một số bệnh nền nhất định.

Theo các chuyên gia, nhóm người mắc một số bệnh mạn tính nhất định như đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, bệnh mạch vành hoặc suy tim thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm RSV mức độ nặng cao hơn.

Hầu hết mọi người có thể hồi phục dễ dàng, nhưng nhóm người lớn có các bệnh nền nhất định có nguy cơ nhiễm RSV mức độ nặng cao hơn.

Chiến dịch năm nay với chủ đề “Hãy hành động để chống lại RSV” nhằm nâng cao nhận thức về tác động của RSV và nhắc nhở cộng đồng không xem nhẹ sự nghiêm trọng của bệnh do RSV.