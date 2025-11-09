Bệnh viện tuyến Trung ương cảnh báo cúm A tấn công trẻ em

Nhiều trẻ nhập viện vì cúm A

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị gần 50 bệnh nhân mắc cúm A.

Số ca khám và điều trị ngoại trú do cúm A tăng lên nhanh trong vài tuần qua, trong đó đa phần là trẻ em.

Điển hình là bệnh nhi T.T.H. 16 tháng tuổi, (Hà Nội), được chẩn đoán cúm A, có viêm phế quản - phổi bội nhiễm, may mắn được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhi cúm A (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bé vốn khỏe mạnh, sống cùng gia đình có chị gái đang mắc cúm. Trước nhập viện 3 ngày, trẻ sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan nhiều, sau đó xuất hiện khò khè, ho có đờm đặc.

Trẻ mệt lả, ho khạc kém, ứ đọng nhiều đờm. Trẻ đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả test cúm A dương tính.

Khám lâm sàng cho thấy phổi bệnh nhi đã có dấu hiệu bội nhiễm, nghe phổi nhiều rải ẩm, ran rít hai bên. Hình ảnh X-quang phổi lúc nhập viện có tổn thương phế quản - phổi hai bên, bội nhiễm vi khuẩn rõ rệt.

Xét nghiệm máu phản ánh tình trạng nhiễm trùng nặng. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Sau hai ngày điều trị nội trú, trẻ đáp ứng tốt, giảm sốt, cải thiện hô hấp, ăn bú trở lại, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát.

Một trường hợp khác là bệnh nhi nữ H.L. (10 tuổi), nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, ho nhiều, nôn hơn 10 lần/ngày, có lúc nôn rớm máu, toàn thân mệt lả, không ăn uống được.

Ngoài ra, trẻ có biểu hiện đau mỏi xương khớp toàn thân, cơ thể ê ẩm, đau đầu nhiều. Đây là những biểu hiện điển hình khi nhiễm cúm A. Kết quả thăm khám xác định trẻ mắc cúm A nhưng chưa có biến chứng.

Bệnh nhi đã được nhập viện điều trị theo đúng phác đồ, đồng thời được hỗ trợ giảm đau, chống nôn, bù nước điện giải và theo dõi sát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc cúm A (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

ThS.BSNT Nguyễn Đình Dũng cho biết: “Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với nhiễm các virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời".

Cúm A phức tạp, cần chú ý dấu hiệu bất thường

Theo BS Dũng, hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc.

Trẻ lớn và người lớn thường thấy rõ hơn biểu hiện đau mỏi người, đau nhức xương khớp. Ngoài ra, trẻ có thể gặp co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy.

Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, đây đều là dấu hiệu cảnh báo biến chứng.

BS Dũng khuyến cáo: "Các bậc phụ huynh cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của con em mình. Khi trẻ có biểu hiện ốm, sốt, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí đúng.

Không nên tự ý sử dụng thuốc tại nhà, đặc biệt là các loại kháng sinh. Việc đưa trẻ đến khám kịp thời sẽ giúp điều trị đúng phác đồ, hạn chế các biến chứng nặng".

Trước diễn biến gia tăng các ca cúm A trong thời điểm giao mùa, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vaccine cúm, là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch nhấn mạnh: “Hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng.

Tiêm vaccine phòng cúm hàng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền".