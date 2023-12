Cà phê - đồ uống quen thuộc đặc biệt tốt cho người bị gan nhiễm mỡ

Nhìn chung, những nghiên cứu đó là tin tốt cho sức khỏe gan.

Ở người bình thường, lượng mỡ trong gan rất thấp, chỉ chiếm 2-4% trọng lượng của gan. Nhưng trong bệnh gan nhiễm mỡ, mỡ sẽ chiếm ít nhất 5-10% trọng lượng của gan. Bệnh gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến. Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu.

Để ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, bên cạnh việc duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, duy trì thể dục đều đặn, bỏ rượu…, việc uống cà phê cũng là một thói quen tốt cho gan.

Tiến sĩ Wakim-Fleming chia sẻ với Cleveland Clinic: "Cà phê đặc biệt hữu ích khi nói đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu".

Cà phê là đồ uống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho gan (Ảnh: Smh).

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu xảy ra khi chất béo dư thừa tích tụ trong tế bào gan. Nó ảnh hưởng đến 1 trong 4 người ở Hoa Kỳ, chủ yếu ở những người thừa cân hoặc mắc bệnh tiểu đường hoặc cholesterol cao. Theo thời gian, nó có thể gây xơ gan hoặc sẹo gan. Vết sẹo đó có thể dẫn đến ung thư gan hoặc suy gan.

Nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn.

Cà phê dường như có tác dụng bảo vệ những người đã có vấn đề về gan. Có bằng chứng cho thấy cà phê có lợi cho những người bị viêm gan C, một loại virus lây nhiễm vào gan và có thể dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Ở những người đã mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, uống cà phê thường xuyên sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh xơ gan. Và trong số những người bị xơ gan, những người uống nhiều cà phê sẽ ít có nguy cơ tử vong vì căn bệnh này.

Theo Verywellhealth, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể bảo vệ chống lại hội chứng chuyển hóa, hội chứng này dường như đi đôi với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Điều này có thể là do tác dụng chống viêm của nó hoặc do nó ức chế sự lắng đọng chất béo trong gan.

Cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng cả thí nghiệm trên động vật và người đều cho thấy tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn ở những người uống cà phê.

Tương tự, theo Webmd, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người uống cà phê có thể ít gặp phải bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, phát triển khi tế bào gan lưu trữ quá nhiều chất béo. Điều này cũng khiến gan của bạn không hoạt động như bình thường.

Cà phê chứa caffein từ lâu đã được cho là tốt cho gan và có tác dụng làm chậm quá trình hình thành sẹo ở gan trong các bệnh về gan khác nhau. Một giả thuyết cho rằng cà phê kích hoạt các enzyme giải độc gan. Một điều nữa là cà phê có các hợp chất làm giảm chứng viêm.

Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết thêm, Một trong những lợi ích khác của việc uống cà phê là nó làm tăng tuần hoàn và có thể kích thích gan.

Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy việc tăng tiêu thụ cà phê có liên quan đến tỷ lệ tiến triển bệnh gan thấp hơn ở những người bị viêm gan C.

Trên thực tế, hội chứng gan do rượu đã giảm 20% khi uống một tách cà phê mỗi ngày. Nghiên cứu khác cho thấy cà phê cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh xơ gan, bao gồm cả xơ gan do rượu.

Cà phê không chỉ chứa nhiều caffeine mà còn giàu chất chống oxy hóa và chứa một lượng nhỏ một số vi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần. Tuy nhiên, nó cũng có liên quan đến nhiều tác dụng phụ khác nhau và các chuyên gia y tế thường khuyên rằng một số nhóm người nhất định nên hạn chế uống để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo Lương y Giang, hầu hết các chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta nên uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày, không nên uống quá 500mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 5 tách cà phê thông thường.

Đối với phụ nữ mang thai, lượng này ít hơn, khoảng 200mg mỗi ngày hoặc ít hơn. Nhiều phụ nữ mang thai có thể kiêng hoàn toàn để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn từ cà phê.

Ngoài ra, hạn chế cho thêm đường, sữa đặc, kem béo vào cà phê để không làm tăng lượng calo. Để tăng hương vị của cà phê một cách lành mạnh, chúng ta có thể sử dụng cỏ ngọt stevia, sữa hạt, quế và một chút muối.