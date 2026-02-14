Ca ghép gan ngày 27 Tết cứu nữ bệnh nhân thoát cửa tử

Ngày 14/2 (tức 27 Tết), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca phẫu thuật ghép gan cấp cứu, trong tình thế khẩn trương, nhanh chóng huy động rất nhiều bác sĩ trong lịch nghỉ Tết tham gia ca ghép tạng.

Nữ bệnh nhân 65 tuổi, quê Hải Phòng, được chẩn đoán viêm đường mật nguyên phát giai đoạn xơ gan cách đây 3 năm. Thời gian gần đây, tình trạng xơ gan tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nhanh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với nguyện vọng được ghép gan.

Ngày 13/2, bệnh nhân bất ngờ diễn biến xấu, xuất hiện hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất cao.

8h ngày 14/2, Bệnh viện thực hiện cuộc hội chẩn chuyên môn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì.

Kết luận hội chẩn, các bác sĩ xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn.

Ca ghép gan cấp cứu ngày 27 Tết tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ: “Khi người bệnh được xác định có chỉ định ghép gan cấp cứu, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là huy động tối đa mọi nguồn lực để cứu sống người bệnh trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian".

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đã về quê hoặc đang trên đường chuẩn bị đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay khi nhận được thông tin về ca ghép cấp cứu, tất cả đều sẵn sàng gác lại việc riêng, lập tức quay trở lại Bệnh viện, vào vị trí để thực hiện nhiệm vụ.

Các bác sĩ thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phẫu thuật nội soi, mang lại nhiều lợi ích cho người hiến gan hơn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ đã thực hiện lấy mảnh gan ghép từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi để tiến hành ghép cho người nhận. Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ngoại khoa, nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người hiến bởi can thiệp ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục, tính thẩm mỹ cao.

Hiện nay, trên thế giới chỉ một số ít trung tâm gan mật và ghép gan hàng đầu tại các quốc gia có nền y học phát triển như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể triển khai thường quy kỹ thuật lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống bằng phẫu thuật nội soi.

Ca ghép diễn ra trong 6 giờ đồng hồ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau phẫu thuật kéo dài 6 giờ, bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, trong những ngày cuối cùng của năm 2025 và đầu năm 2026 (Tết dương lịch), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã liên tiếp thực hiện thành công ca lấy ghép gan từ người hiến chết não và triển khai lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế để hồi sinh 5 cuộc đời mới.