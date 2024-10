BV nhi tăng mạnh trẻ bệnh hô hấp nằm nội trú, cảnh báo tâm lý chủ quan

Ngày 15/10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, dẫn đến các bệnh hô hấp có chiều hướng gia tăng.

Thống kê từ khoa Hô hấp 1 trong khoảng 2 tuần qua, lượng bệnh nhi tới thăm khám các bệnh hô hấp tăng cao. Trong đó, số bệnh nhi nhập viện nội trú tăng 20-25% so với tháng trước. Phần lớn bệnh nhi nhập viện trong độ tuổi dưới 5 tuổi, với các tình trạng như viêm phổi, viêm tiểu phế quản cấp, hen…

Bác sĩ Phong nhận định, trẻ thường nhập viện muộn do phụ huynh chủ quan bỏ qua các triệu chứng ban đầu của bệnh, như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, chảy mũi… Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chẩn đoán, điều trị, khiến trẻ dễ gặp những biến chứng nguy hiểm.

Phòng Cấp cứu của khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Biên Thùy).

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, đại diện đơn vị cho biết, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, nơi này tiếp nhận và điều trị số lượng bệnh nhi hô hấp tăng cao so với các tháng khác. Nguyên nhân chủ yếu là do siêu vi thông thường, như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adenovirus, Influenza virus...

Trong năm nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận số lượng bệnh nhân hô hấp tương đương cùng kỳ năm 2023 (viêm tiểu phế quản 129%, viêm phổi bằng 90,8% so với cùng kỳ năm ngoái), cũng như tương đương khoảng thời gian 2019-2024.

Khi có đợt tăng bệnh hô hấp theo mùa do các siêu vi, bệnh viện sẽ xuất hiện tình trạng quá tải.

Để giải quyết vấn đề quá tải, Bệnh viện Nhi đồng 1 chủ động thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, như tăng cường một số phòng khám để tiếp nhận đầy đủ bệnh nhi tới khám.

Đơn vị cũng tăng cường điều trị theo dõi ngoại trú, mở rộng các khoa Hô hấp, Nội tổng quát 1, Nội tổng quát 2 để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhi hô hấp gia tăng trong thời gian sắp tới.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan với các triệu chứng ban đầu của trẻ (Ảnh minh họa: Biên Thùy).

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi trẻ có những triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi… phụ huynh cần đưa con em đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để thăm khám và có hướng xử trí kịp thời.

Đặc biệt, trẻ dưới 2 tháng tuổi, có bệnh lý bẩm sinh (như bệnh tim phổi bẩm sinh, các bệnh lý thần kinh cơ như bại não), suy dinh dưỡng nặng, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, có bất thường về nhiễm sắc thể do hội chứng Down... sẽ có cơ địa mắc bệnh hô hấp nặng, cần được can thiệp y tế sớm khi phát bệnh.

Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, không tự ý mua thuốc điều trị cho con em, nhất là với các trường hợp dấu hiệu trở nặng như khi trẻ thở nhanh, khó thở, sốt cao khó hạ, bỏ bú hoặc bỏ ăn...