6 loại thực phẩm giúp hạ huyết áp tự nhiên

Gần 70% người trưởng thành ở Mỹ từ 65 tuổi trở lên đang sống chung với bệnh tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim, căn bệnh gây tử vong số 1 tại quốc gia này.

Đối với những người bị huyết áp cao, các chuyên gia khuyên nên tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá và áp dụng chế độ ăn uống bổ dưỡng. Và để tận dụng tối đa chế độ ăn uống bổ dưỡng đó, các chuyên gia cho biết những người bị huyết áp cao nên ưu tiên 6 loại thực phẩm sau.

Thuốc, chế độ ăn uống và các thay đổi lối sống khác có thể làm giảm huyết áp cao (Ảnh minh họa: N.P).

Nước ép củ dền

Theo The New York Post, củ dền là nguồn cung cấp nitrat dồi dào, được chuyển hóa thành oxit nitric, có tác dụng làm giãn mạch máu và hỗ trợ mức huyết áp khỏe mạnh.

Nước ép củ dền có hàm lượng nitrat cao hơn củ dền nấu chín. Một nghiên cứu gần đây cho thấy uống một lượng nhỏ loại nước này 2 lần mỗi ngày có thể giúp hạ huyết áp ở người cao tuổi.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hệ vi sinh vật đường miệng của những người tham gia nghiên cứu - hỗn hợp vi khuẩn sống trong miệng - đã thay đổi sau khi uống nước ép củ dền, với sự giảm sút vi khuẩn liên quan đến nhiễm trùng và sự gia tăng vi khuẩn liên quan đến sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Quan trọng nhất, người cao tuổi cũng thấy huyết áp giảm sau khi uống nước ép này.

“Nghiên cứu này cho thấy thực phẩm giàu nitrat làm thay đổi hệ vi sinh vật đường miệng theo cách có thể dẫn đến giảm viêm, cũng như hạ huyết áp ở người cao tuổi”, Tiến sĩ Andy Jones, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Các loại hạt không muối

Các loại hạt chứa axit amin L-arginine, tạo ra oxit nitric, từ đó hỗ trợ huyết áp. Các chuyên gia lưu ý rằng hầu như tất cả các loại hạt đều mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng hạnh nhân và hạt dẻ cười chứa bộ ba thần thánh kali, magie và canxi.

Ăn các loại hạt cũng đã được chứng minh là cải thiện lượng đường trong máu. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy ăn một nắm hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim tới 25%.

Sữa chua

Sữa chua - miễn ít đường - là nguồn cung cấp canxi và kali tuyệt vời, cả hai đều hỗ trợ huyết áp. Các lợi khuẩn trong sữa chua cũng có thể giúp ruột hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng này.

Kiwi

Quả kiwi giàu chất chống oxy hóa, vitamin C... tốt cho người bị tăng huyết áp (Ảnh: Stock.adobe).

Quả kiwi rất tốt, giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng hạ huyết áp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những bệnh nhân bị huyết áp cao nhẹ ăn 3 quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần có huyết áp thấp hơn so với những người chỉ ăn một quả táo mỗi ngày.

Theo một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên năm 2022, một khẩu phần kiwi hàng ngày có thể làm giảm huyết áp tâm thu, trong số những lợi ích khác. Những người ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trước bữa sáng trong 7 tuần đã giảm 2,7mmHg trong huyết áp tâm thu so với nhóm đối chứng.

Kiwi cũng rất giàu vitamin C. Một phân tích tổng hợp năm 2020 cho thấy việc bổ sung vitamin C làm giảm đáng kể huyết áp ở những người bị tăng huyết áp nguyên phát.

Ngoài việc hạ huyết áp, việc ăn kiwi đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tinh thần chỉ sau 4 ngày.

Sôcôla đen

Tin tốt cho những người hảo ngọt, một nghiên cứu năm 2025 cho thấy sôcôla đen có thể giúp thư giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu, dẫn đến huyết áp thấp hơn theo thời gian.

Trong nghiên cứu, những người tham gia thường xuyên tiêu thụ flavan-3-ols - một loại flavonoid có trong ca cao - đã thấy huyết áp giảm tương đương với kết quả của một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp thường được kê đơn.

Flavan-3-ols hoạt động bằng cách tăng cường sản xuất oxit nitric trong cơ thể, giúp mạch máu giãn nở dễ dàng hơn và cải thiện lưu lượng máu. Theo nghiên cứu, liều lượng hiệu quả để hạ huyết áp là 57g sôcôla đen.

Chuối

Chuối chứa kali, có thể giúp kiểm soát huyết áp cao. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422mg kali. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, kali làm giảm tác dụng của natri và làm giảm căng thẳng ở thành mạch máu.

Các loại thực phẩm giàu kali khác bao gồm quả mơ, đậu lăng, bí ngô, khoai tây… Những người bị bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng kali, vì quá nhiều có thể gây hại.