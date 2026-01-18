Singapore thu hồi hai lô sữa của Nestlé và Dumex vì độc tố cereulide

Theo CNA, ngày 17/1, Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã tiến hành thu hồi hai lô sữa Nestlé NAN HA 1 SupremePro (800g), lô 52340017C3, sản xuất tại Thụy Sĩ và Dumex Dulac 1 (800g), lô 101570778C, sản xuất tại Thái Lan.

Đây là động thái tiếp nối đợt thu hồi sữa công thức Nestlé NAN vào ngày 8/1 và đang được cơ quan chức năng theo dõi sát sao.

SFA cho biết hai lô sản phẩm này có thể đã sử dụng cùng một nguyên liệu thô được cung cấp từ một nguồn chung, vốn đã xuất hiện trong các lô sản phẩm sữa công thức bị thu hồi trước đó.

Sữa Nestlé bị thu hồi trên nhiều quốc gia khắp thế giới (Ảnh: South China Morning Post).

Chất độc cereulide có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh và nhóm người dễ bị tổn thương.

Mặc dù đã có một trường hợp trẻ mắc bệnh nghi ngờ liên quan đến cereulide, nhưng các cơ quan chức năng khẳng định rằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vẫn chưa xác nhận rõ nguyên nhân. Trường hợp bệnh nhân này có triệu chứng nhẹ và đã hồi phục.

Hiện tại, SFA và Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm (CDA) đang tiếp tục giám sát và phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ để theo dõi nguy cơ ngộ độc cereulide tiềm ẩn ở trẻ em.

SFA và CDA khuyến cáo các bậc phụ huynh không cho trẻ sử dụng các sản phẩm bị thu hồi. Những ai đã mua sản phẩm này và phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường nên lập tức đưa con đi khám bác sĩ; khuyến khích người tiêu dùng liên hệ với các điểm bán hàng để kiểm tra lại sản phẩm đã mua.

Tình trạng thu hồi sữa công thức cho trẻ sơ sinh không chỉ diễn ra tại Singapore mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác.

Trước đó, vào ngày 5/1, Nestlé đã thu hồi các lô sữa công thức từ các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Italy, Thụy Điển sau khi phát hiện vấn đề chất lượng liên quan đến nguyên liệu thô.

Đến ngày 8/1, việc thu hồi được mở rộng ra châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Ít nhất 37 quốc gia đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ sữa công thức.

Tại Việt Nam, ngày 9/1, Nestlé đã thông báo thu hồi 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN. Doanh nghiệp đề nghị người tiêu dùng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon.

Danh sách 17 sản phẩm sữa công thức NAN thu hồi (Ảnh: Chụp màn hình).

Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác là: NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4); NAN SupremePro (3 bước); S-26 Ultima (3 bước); PreNAN; NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort; Nutren Junior; Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn để sử dụng.