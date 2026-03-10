Hà Nội: Sụt 4kg vì áp lực lãi vay nhà, người đàn ông nhập viện tâm thần

Mất ăn, mất ngủ vì lãi thả nổi

Vay 1,6 tỷ đồng để mua căn nhà mơ ước, anh N. (34 tuổi), sống ở Hà Nội không ngờ những đợt điều chỉnh lãi suất thả nổi liên tiếp lại khiến áp lực trả nợ trở thành gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống.

Khoản tiền lãi mỗi tháng tăng vọt khiến người đàn ông luôn trong trạng thái căng thẳng. Tiếng chuông báo tin nhắn ngân hàng nhiều khi làm anh giật mình, bữa cơm mất ngon, giấc ngủ chập chờn suốt nhiều đêm.

Chỉ trong một tháng, anh sụt 4kg, thường xuyên xuất hiện các cơn hồi hộp, tức ngực, vã mồ hôi. Lo lắng sức khỏe suy giảm, anh đến Bệnh viện E thăm khám.

Lãi suất thả nổi tạo gánh nặng lớn với nhiều người vay mua nhà (Ảnh minh họa: Minh Nhật).

Tại đây, BS Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần cho biết, bệnh nhân mắc rối loạn thích ứng với phản ứng lo âu và trầm cảm.

Bệnh nhân chia sẻ việc trả nợ ngân hàng chiếm phần lớn thời gian và tâm trí, khiến anh mất ăn, mất ngủ, luôn trong trạng thái căng thẳng.

Vốn là nhân viên kỹ thuật mẫn cán, N. luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân. Khi lãi suất khoản vay mua nhà tăng mạnh, áp lực tài chính buộc anh lao vào guồng quay làm việc với cường độ cao để bảo vệ sự ổn định của gia đình. Tuy nhiên, nỗ lực quá mức lại khiến cơ thể và tinh thần suy sụp.

Những đêm mất ngủ kéo dài khiến cơ thể kiệt sức, ban ngày không thể tập trung làm việc. Cơn đau đầu do căng cơ lặp lại liên tục làm hiệu suất công việc giảm sút. Sai sót phát sinh khiến anh tự trách bản thân, từ đó hình thành vòng xoáy tâm lý tiêu cực.

Theo BS Chung, áp lực lúc này không chỉ đến từ các khoản thanh toán ngân hàng, mà còn xuất phát từ sự tự dằn vặt vì cảm giác mất kiểm soát cuộc sống.

Kết quả thăm khám cho thấy N. mắc rối loạn lo âu kèm triệu chứng trầm cảm. Bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc an thần giúp ổn định giấc ngủ, kết hợp trị liệu nhận thức hành vi (CBT) để điều chỉnh suy nghĩ tiêu cực.

Bác sĩ yêu cầu N. tạm rời xa các bảng tính tài chính, hạn chế tiếp xúc với các nguồn tin gây áp lực và khuyến khích hai vợ chồng trao đổi để chia sẻ gánh nặng tinh thần.

Sau thời gian điều trị, các cơn hoảng loạn dần thưa hơn, giúp N. lấy lại sự tỉnh táo để đối diện vấn đề tài chính. Song song điều trị, gia đình anh bắt đầu tính toán phương án cơ cấu lại khoản vay nhằm giảm áp lực trả nợ.

Tình trạng của N. phản ánh thực tế ngày càng phổ biến khi thị trường bất động sản và chính sách tiền tệ biến động.

Theo các chuyên gia tài chính, ngân hàng thường áp dụng lãi suất ưu đãi 7-9%/năm trong 12-18 tháng đầu. Khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi có thể tăng lên hơn 13,5%/năm, khiến số tiền phải trả hàng tháng vượt quá ngưỡng an toàn 35-40% thu nhập gia đình.

Tầm quan trọng của chỗ dựa tinh thần

BS Chung cho biết không chỉ người có thu nhập trung bình mà cả những người kinh doanh thành đạt cũng có thể rơi vào trạng thái lo âu tương tự.

Ông từng tiếp nhận trường hợp một người đàn ông 40 tuổi có thu nhập 180 triệu đồng mỗi tháng, sở hữu nhiều tài sản giá trị, nhưng vẫn hoảng loạn vì khoản vay 6 tỷ đồng có nguy cơ áp dụng lãi suất thả nổi trong bối cảnh bất động sản khó thanh khoản.

Dưới góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng lo âu tài chính (Financial Anxiety) – tình trạng căng thẳng kéo dài do áp lực tiền bạc.

Thực tế tại các cơ sở điều trị tâm thần cho thấy nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện với triệu chứng tức ngực, khó thở, mất ngủ kéo dài. Qua trắc nghiệm lâm sàng, nguyên nhân chủ yếu đến từ rối loạn lo âu, trầm cảm liên quan áp lực tài chính.

Để kiểm soát tình hình, các chuyên gia khuyến nghị người vay nên liệt kê cụ thể các khoản nợ, thu nhập và xây dựng kịch bản tài chính cho trường hợp lãi suất tăng cao nhất. Việc chia nhỏ mục tiêu trả nợ giúp giảm cảm giác quá tải.

Bên cạnh đó, người vay cần tách biệt biến động thị trường với năng lực cá nhân, chủ động trao đổi với gia đình và tìm kiếm hỗ trợ y tế khi xuất hiện dấu hiệu rối loạn tâm lý.

Việc cơ cấu lại khoản vay hợp lý cùng sự đồng hành của người thân được xem là chìa khóa giúp người vay vượt qua áp lực tài chính và phục hồi sức khỏe tinh thần.