Một kiểu "yêu" dễ lây truyền bệnh tình dục

Loạt nguy cơ khi yêu "cửa sau"

Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Tuy nhiên, không phải hình thức quan hệ nào cũng an toàn nếu thiếu kiến thức và biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong những năm gần đây, các bác sĩ chuyên khoa ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp gặp biến chứng sức khỏe liên quan đến quan hệ tình dục qua đường hậu môn, đặc biệt là nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục.

ThS.BS Trần Hoài Nam, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 cho biết quan hệ tình dục qua đường hậu môn là hình thức không hiếm gặp, xuất hiện ở cả các cặp đôi khác giới lẫn đồng giới. Dù vậy, khu vực hậu môn và trực tràng có cấu trúc giải phẫu đặc thù nên dễ bị tổn thương hơn so với cơ quan sinh dục.

ThS.BS Trần Hoài Nam, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 (Ảnh: Minh Nhật).

Theo BS Nam, hậu môn không có cơ chế tiết dịch bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Khi quan hệ, ma sát lớn có thể gây trầy xước niêm mạc, tạo ra những tổn thương rất nhỏ mà người trong cuộc khó nhận biết. Chính các vi chấn thương này lại trở thành “cửa ngõ” để virus và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

“Niêm mạc hậu môn mỏng và nhạy cảm, khi bị tổn thương sẽ làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục như HIV, HPV gây sùi mào gà, lậu, giang mai hay chlamydia. Đây là điều người trẻ thường ít chú ý”, BS Nam phân tích.

Không chỉ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, quan hệ qua đường hậu môn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương nếu thực hiện không đúng cách. Do cấu trúc cơ thắt hậu môn có chức năng co giãn để kiểm soát việc đào thải chất thải, việc tác động mạnh có thể gây đau, chảy máu, rách niêm mạc hoặc tổn thương cơ thắt.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể gặp tình trạng chảy máu nhiều, viêm nhiễm kéo dài hoặc rối loạn chức năng cơ thắt hậu môn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.

Ngoài ra, trực tràng và hậu môn là nơi tồn tại nhiều vi khuẩn đường ruột như E.coli, Klebsiella và nhiều chủng vi khuẩn kỵ khí khác. Khi quan hệ tình dục không an toàn, những vi khuẩn này có thể lây sang bạn tình, gây viêm nhiễm đường sinh dục, tiết niệu và các biến chứng phức tạp khác.

Lầm tưởng về chuyện yêu

Theo ThS.BS Trần Hoài Nam, một thực tế đáng lo ngại là nhiều người trẻ vẫn còn tâm lý chủ quan khi quan hệ tình dục. Không ít trường hợp cho rằng chỉ quan hệ một lần thì nguy cơ lây bệnh thấp, hoặc nhầm tưởng rằng một số hình thức quan hệ “không truyền thống” sẽ an toàn hơn.

“Tất cả các hình thức quan hệ tình dục không được bảo vệ đều tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Virus và vi khuẩn không phân biệt hình thức quan hệ mà phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc với niêm mạc và dịch tiết của cơ thể”, bác sĩ nhấn mạnh.

Nhiều lầm tưởng về chuyện yêu (Ảnh: Getty).

Chuyên gia cũng lưu ý rằng nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thời gian ủ bệnh dài, biểu hiện không rõ ràng trong giai đoạn đầu nên người bệnh dễ bỏ qua. Khi phát hiện triệu chứng, bệnh có thể đã tiến triển nặng, gây khó khăn cho điều trị và làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình.

Để hạn chế rủi ro, ThS.BS Trần Hoài Nam khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn. Sử dụng bao cao su đúng cách trong mọi hình thức quan hệ tình dục là biện pháp bảo vệ quan trọng giúp giảm nguy cơ lây bệnh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng chất bôi trơn phù hợp có thể giúp giảm ma sát, hạn chế tổn thương niêm mạc trong quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Người dân cũng cần chú ý vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

“Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau rát kéo dài, chảy máu, nổi u nhú, mụn sùi hoặc tiết dịch bất thường ở vùng sinh dục hay hậu môn, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

Theo chuyên gia, giáo dục giới tính và truyền thông về tình dục an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Chủ động phòng ngừa và thăm khám sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.