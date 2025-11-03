Bộ Y tế Hàn Quốc chủ trì sự kiện học thuật lần đầu tiên tổ chức ở TPHCM

Trong hai ngày 1-2/11, tại TPHCM diễn ra Hội thảo Đào tạo kỹ năng nâng cao K-Beauty Hàn - Việt lần thứ nhất (KAT 2025), do Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) phối hợp tổ chức.

Hội thảo do Bộ Y tế - Phúc lợi Hàn Quốc cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Y tế Hàn Quốc (KHIDI) chủ trì, có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế TPHCM.

BSCK2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam tại hội thảo lần đầu tiên tổ chức không chỉ là một chương trình khoa học, mà là một hành trình kết nối tri thức, con người và giá trị nhân văn trong y học.

Trong hai ngày tổ chức, hội thảo mang đến các bài chia sẻ chuyên sâu đến từ chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam, như:

Nghiên cứu và thực tiễn lâm sàng với filler, skinbooster (làm đẹp bằng tiêm hoạt chất) và chỉ nâng cơ; đánh giá tác dụng kích thích sinh học của chất làm đầy da dạng hạt vi mô; phẫu thuật mũi sử dụng nhiều loại vật liệu; ứng dụng toàn diện của laser…

Các chuyên gia mổ thị phạm tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Ảnh: HL).

Bên cạnh đó, hội thảo có các phiên thị phạm được trình chiếu trực tiếp từ phòng phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ nội khoa tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, mở ra cơ hội trải nghiệm và học tập trực quan thông qua các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và thực tế.

“Bệnh viện Lê Văn Thịnh với định hướng trở thành trung tâm hợp tác quốc tế trong y học và thẩm mỹ, luôn mong muốn được chia sẻ, học hỏi và kết nối với các nền y học phát triển, đặc biệt là Hàn Quốc - đất nước tiên phong trong lĩnh vực thẩm mỹ và công nghệ y tế.

Chúng tôi tin rằng, thông qua hội thảo sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ được mở rộng, đưa y học thẩm mỹ Việt Nam tiến gần hơn và hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế.

Xin cảm ơn các lãnh đạo, Giáo sư, bác sĩ Hàn Quốc và Việt Nam đã dành thời gian, tâm huyết để cùng tạo nên sự kiện học thuật đầy cảm hứng này”, bác sĩ Trần Văn Khanh nói.