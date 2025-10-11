Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp 39 bệnh viện trực thuộc

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ trong số 39 bệnh viện. Hai bệnh viện sáp nhập vào đơn vị khác, còn lại chuyển giao nguyên trạng hoặc thành cơ sở của bệnh viện khác.

Cụ thể, các bệnh viện tuyến đầu tiếp tục trực thuộc Bộ như Bệnh viện Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội…

Theo phương án đề xuất, phần lớn các bệnh viện tuyến đầu sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế (Ảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2: Đức Văn).

Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc đơn vị quy mô lớn. Chẳng hạn, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TPHCM sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất.

Trong khi đó, Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện.

Ngoài ra, nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương.

Theo phương án đề xuất của Bộ Y tế, Bệnh viện Tâm thần Trung ương II chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa chuyển về tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 74 Trung ương chuyển về tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chuyển về TP Đà Nẵng, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới chuyển về UBND tỉnh Quảng Trị...

Bộ Y tế cũng đề xuất một số bệnh viện chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y. Ví dụ, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường Đại học Y Hà Nội.

Sẽ thành lập CDC trung ương

Với hệ thống dự phòng và kiểm định, Bộ Y tế đề xuất Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ, thực hiện chức năng của CDC trung ương. Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sáp nhập vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Tại phía Nam, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM và Viện Y tế công cộng TPHCM sáp nhập vào Viện Pasteur TPHCM.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y và các đơn vị nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế cơ bản được giữ nguyên. Riêng Trung tâm Pháp y tâm thần các khu vực miền Trung, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, TPHCM, miền núi phía Bắc được chuyển nguyên trạng về địa phương quản lý.

Phương án sắp xếp các cơ sở đào tạo y khoa

Các trường đại học như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định… tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Trường Đại học Dược Hà Nội.

Với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở, Bộ Y tế đề xuất chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh quản lý.