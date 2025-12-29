Tăng huyết áp là yếu tố hàng đầu gây nguy cơ đột quỵ

Trong báo cáo "Kiểm soát huyết áp ở người cao tuổi: khác biệt từ các thay đổi sinh lý đến đưa ra lựa chọn điều trị" do TS.BS Vũ Quỳnh Nga, Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2025 và Hội nghị khoa học mới diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, chuyên gia này cho biết, ở Việt Nam, tăng huyết áp (tâm thu) là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ, chiếm 28,24%.

Hội nghị có sự tham dự của gần 1.500 đại biểu, có 240 bài báo cáo của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tim mạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: T.N).

Theo TS Nga, bệnh nhân càng cao tuổi nguy cơ đột quỵ càng cao, tương tự với tình trạng kiểm soát huyết áp càng kém nguy cơ đột quỵ càng cao.

Tỷ lệ người Việt Nam bị tăng huyết áp đã tăng từ khoảng 15% vào năm 2010 lên khoảng 25-30%, tương đương cứ 4 người dân thì 1 người bị tăng huyết áp.

Thách thức trong điều trị tăng huyết áp là chỉ khoảng một nửa số bệnh nhân được phát hiện, và trong số đó, chỉ khoảng 30-50% đạt được mục tiêu điều trị.

Đo huyết áp cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Ảnh: Thu Ninh).

Tăng huyết áp không có dấu hiệu đặc trưng, vì thế nhiều ca bệnh chỉ được tình cờ phát hiện khi người bệnh đến viện khám vì một bệnh lý khác.

Không có những triệu chứng rõ ràng, tăng huyết áp âm thầm rồi gây ra những tai biến nghiêm trọng như hôn mê do tai biến mạch máu não, di chứng liệt nửa người, suy tim, thiếu máu cơ tim, suy thận... thậm chí có thể gây tử vong.

Một số bệnh nhân có thể gặp các biểu hiện choáng váng, nhức đầu; mất ngủ, chóng mặt, ù tai, hoa mắt; khó thở, đau tức ngực, hồi hộp; đỏ mặt, buồn nôn...

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các biến chứng tim mạch. Đối với người bị tăng huyết áp, nguy cơ bị đột quỵ (tai biến mạch não) tăng gấp 4 lần, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim tăng gấp 2 lần nếu so với người không bị tăng huyết áp.

Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, việc đo huyết áp nên thực hiện thường xuyên, nhất là người sau tuổi 40 dù không thấy có gì bất thường về sức khoẻ cũng cần kiểm tra định kỳ số đo huyết áp.

Theo PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng của hơn 20,5 triệu người mỗi năm, riêng tại Việt Nam là hơn 200.000 ca.

Đặc biệt ở Việt Nam những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch tăng lên rất nhiều. Sự thay đổi này là do nhiều yếu tố, trong đó có lối sống như chế độ ăn không hợp lý, hút thuốc lá, uống rượu bia, thói quen lười vận động…