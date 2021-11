Bộ trưởng Y tế: Vaccine tiêm cho trẻ an toàn, không ảnh hưởng sinh sản

Dân trí Hàng loạt câu hỏi về các vấn đề nóng trong lĩnh vực Y tế về tình hình dịch Covid-19, phân bổ vaccine, nhân lực ngành y... được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Đúng 8h sáng nay 10/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bắt đầu tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế.

Phiên họp chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết căn cứ vào đề nghị của 63 đoàn đại biểu, việc chất vấn bằng phiếu, ý kiến của cử tri… lựa chọn 12 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực bao gồm một số vấn đề quan trọng để thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết chọn 6/12 vấn đề được xem xét.

6 vấn đề đã được Tổng Thư kí lấy ý kiến UBTVQH, chọn 5 vấn đề, trình QH xem xét quyết định. chọn ra 4 vấn đề tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời về công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, chiến lược phòng chống dịch, vaccine thời gian tới, việc đảm bảo nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm..

Vấn đề triển khai Nghị quyết 128

Đại biểu Nguyễn Thị Yến đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu nêu câu hỏi đầu tiên: Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 được nhân dân đánh giá cao… đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để triển khai hiệu quả nghị quyết trên. Hiện các địa phương triển khai rất khác nhau, với vai trò tư lệnh ngành, Bộ trưởng cho biết giải pháp tổ chức đồng bộ nghị quyết trên phạm vi toàn quốc.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: Đại dịch Covid chưa có trong tiền lệ, nhiều quốc gia phải điều chỉnh cuộc sống theo giai đoạn, thời gian tùy thuộc diễn biến tình hình dịch, tới nay hầu hết chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, chung sống an toàn với Covid-19.

Nghị quyết 128, có mấy điểm hết sức đáng lưu ý:

Đánh giá cấp độ dịch dựa trên tình hình dịch tại từng địa phương, dựa trên tiến độ tiêm chủng, năng lực y tế. Các địa phương có trách nhiệm đánh giá tình hình dịch, đưa ra giải pháp thích hợp với thực tiễn.

Thực tế thời gian qua các địa phương đánh giá được cấp độ dịch của mình, giải pháp hiện nay: Các địa phương phải đánh giá được cấp độ dịch của mình để áp dụng các biện pháp triển khai. Các biện pháp phải dựa vào cấp độ dịch: lưu thông hàng, giáo dục đào tạo… các địa phương cần tuân thủ theo nghị quyết này.

Thứ 3, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt với y tế rất quan trọng. Các địa phương phải chuẩn bị đủ về cơ sở vật chất, hạ tầng, y tế cơ sở, vấn đề thành lập trung tâm hồi sức, giường cấp cứu, theo tính toán từ 2-3% ở cấp độ 4 cao nhất, chủ động triển khai các biện pháp chống dịch. Một số nơi lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch. Chính phủ, cơ quan y tế chỉ đạo không lơ là, triển khai chống dịch chủ động.

Đây là đại dịch chưa có trong tiền lệ. Căn cứ diễn biến dịch ở từng địa phương, quy mô dân số, mức độ mắc, nhiều địa phương triển khai biện pháp khác nhau với nghị quyết 128 về cơ bản triển khai đồng bộ.

"Mong rằng ở một số địa phương có thể áp dụng một số biện pháp theo quy mô cần lưu ý thực hiện theo nghị quyết 128 và quyết định 4800", Bộ trưởng Long lưu ý.

Vấn đề F1 đi cách ly tập trung; đã tiêm 2 mũi có buộc phải cách ly?



Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) nêu câu hỏi: Nhiều cử tri sống ở chung cư lo lắng về việc là F1 bắt buộc phải đi cách ly mà không xem cụ thể các điều kiện như đã tiêm 2 liều vaccine, đã đeo khẩu trang, khi họ chỉ đi thang máy tiếp xúc với F0 chỉ 10 giây, họ có đủ điều kiện để cách ly tại căn hộ và cam kết tự cách ly, việc này gây lãng phí nguồn lực, nguy cơ lây nhiễm chéo, không phù hợp với thực tế. Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này?

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình).

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, vấn đề này Bộ Y tế đã có hướng dẫn, với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và đã khỏi bệnh thì chỉ cần theo dõi sức khỏe 7 ngày, với người tiêm 1 mũi thì cách ly tại nhà 7 ngày, với người chưa được tiêm mũi nào thì về phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Tuy nhiên tùy thuộc vào điều kiện của địa phương, tùy mức độ dịch, nhất là vấn đề đảm bảo an toàn chống dịch có mật độ dân cư cao, chưa tiêm vaccine thì cố gắng cách ly linh hoạt để đảm bảo an toàn. "Trường hợp này áp dụng cụ thể với chung cư rất đông người, tiêm chủng chưa có thì áp dụng cách ly tập trung, tại nhà, chúng tôi đã có văn bản hướng dẫn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục hỏi lại vì câu trả lời của Bộ trưởng chưa rõ. Cụ thể là nhiều cử tri hỏi vấn đề cụ thể trong chung cư là người đã tiêm đủ 2 mũi, đeo khẩu trang, không tiếp xúc nhưng đi chung thang máy cùng F0 có điều kiện cách ly tại căn hộ thì có bắt buộc đưa họ đi cách ly hay không?

Bộ trưởng: Việc này đã xảy ra với một số địa phương, ngay cả với TP Hà Nội. Với trường hợp này không bắt buộc cách ly tập trung 14 này, trong hướng dẫn của Bộ cũng nêu rõ, chỉ cách ly tại nhà 7 ngày. Bộ đề nghị các địa phương áp dụng làm sao thống nhất trong thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam): Cử tri quan tâm thời gian yêu cầu xét nghiệm, xét nghiệm lại. Một số địa phương yêu cầu phải xét nghiệm trong 72 tiếng, có nơi 48, thậm chí 24 tiếng. Một lái xe 1 tuần xét 3 lần, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này?

Bộ trưởng: Với các bệnh truyền nhiễm nói trung và Covid-19 nói riêng chỉ có xét nghiệm mới phát hiện có nhiễm hay không. 80% người nhiễm Covid-19 không triệu chứng. Đây là lý do tại sao WHO liên tục khuyến cáo các quốc gia xét nghiệm, xét nghiệm. Các nước cũng thực hiện như vậy. Thời gian giá trị xét nghiệm rất khác nhau giữa các nước, cơ bản lấy mốc 72 giờ khi người nhập cảnh hay đi ra nước ngoài.

Về tần suất trước đó, Bộ đã có hướng dẫn chỉ người đi về từ vùng dịch (cách ly, phong tỏa) thì mới xét nghiệm, không xét nghiệm ở vùng cấp độ dịch tương đồng với nhau. Cụ thể người đi lại trong 19 tỉnh phía Nam thì không phải xét nghiệm nhưng đi ra khu vực khác phải xét nghiệm. Một số nơi áp dụng lấy mốc 72h có giá trị.

Về sau này khi thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4800, đã có văn bản hướng dẫn nêu rõ không yêu cầu người dân xét nghiệm khi đi lại. Chúng ta chỉ xét nghiệm với người dân đi từ vùng dịch trở về, và cơ quan y tế phải thực hiện, người dân không phải trình giấy xét nghiệm.

Ngoài ra, chỉ xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm theo địa bàn nguy cơ, thường 7 ngày có nơi 14 ngày. Quốc tế cũng làm tương tự như vậy.

Việt Nam đã sản xuất kit xét nghiệm, tại sao chủ yếu sử dụng hàng nhập khẩu?

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) nêu câu hỏi: Việt Nam là một trong 4 nước phân lập được virus. năm 2020 nước ta cũng sản xuất kit xét nghiệm được một số nước đặt mua, nhân dân phấn khởi. Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao lại chủ yếu sử dụng hàng nhập khẩu?

Đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận).

Bộ trưởng: Đây là vấn đề dư luận, người dân quan tâm, nhất là vấn đề quản lý giá trang thiết bị sinh phẩm.

Trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán trước đây không thuộc mặt hàng quản lý theo luật giá. Giá cả giữa các hãng khác nhau giữa các nước sản xuất. giữa trang thiết bị y tế, sinh phẩm giá cũng khác nhau qua các thời điểm. Nhu cầu sử dụng lớn, giá thành sẽ cao hơn. Đầu 2020, giá khẩu trang, găng tay, máy thở nhiều khi khan hiếm trên thị trường, giá tăng cao. Bản thân doanh nghiệp thời gian qua tham gia nhiều vào thị trường nên giá thay đổi.

Bộ quyết liệt từng bước minh bạch giá. Bộ y tế yêu cầu công khai trên cổng bộ y tế, niêm yết giá. Tăng cường cấp phép để tạo cạnh tranh giữa các đơn vị. Thời điểm này đã cấp phép 131 sản phẩm, sinh phẩm chẩn đoán.

Trước thời điểm 1/7, lượng test không nhiều. Sau 1/7 thị trường sôi động hơn, việc test nhiều hơn, BYT có văn bản yêu cầu thực hiện theo phương thức thực chi, chỉ được phép thu theo đúng giá đầu vào. Có hiện tượng chênh giá giữa các đơn vị, tư nhân cũng đã nhận ra.

Do quá bận chống dịch, từ tháng 9 khi bộ yêu cầu thực thanh, thực chi, giá test chỉ được thu theo đúng đầu vào, đơn vị cũng nhận lỗi do bận chống dịch.

Tháng 5, dịch xảy ra ở Bắc Giang, dư luận quan tâm, Bộ Y tế có 2 công điện nhắc cơ sở y tế không được thu tiền người bệnh, người có BHYT được thanh toán, người ko có BHYT ngân sách nhà nước chi trả.

Bộ Y tế, Chính phủ liên tục có nhắc nhở các địa phương đảm bảo không có lợi ích nhóm.

Đảm bảo nguồn cung, giảm giá thành sản phẩm, thúc đẩy sản xuất trong nước. HIện có 8 đơn vị trong nước cung cấp test nhanh, PCR, kháng thể, năng lực cơ bản đáp ứng đầy đủ. Chúng tôi thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất chẩn đoán mới như qua nước bọt, hơi thở.

Bộ trưởng cũng cho biết, liên quan câu hỏi ông Sỹ Bình Thuận về sản xuất, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia phân lập, giải trình tự gen virus, nhờ vậy tiến hành quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt đầu tư sản xuất sinh phẩm.

"Tháng 3,4,5 chúng ta hỗ trợ 2 đơn vị sản xuất được test PCR, là công ty Việt Á, Thái Dương sản xuất test PCR, test này cơ bản ta cung ứng đủ. Thúc đẩy sản xuất test nhanh kháng nguyên, hiện có 2 đơn vị đang sản xuất, 2 đơn vị đang được chuyển giao công nghệ từ các nước. VN đang thức đẩy để đảm bảo sản xuất trong nước. Việt Nam cũng có 2 đơn vị sản xuất được kháng thể", Bộ trưởng Long chia sẻ thêm.

Vấn đề tiêm vaccine, phân bổ vaccine

Đại biểu Đặng Hồng Sĩ (Bình Thuận) nêu câu hỏi: Hiện nay nhiều người dân trên 18 tuổi chưa được tiếp cận mũi 1 vaccine, một số địa phương đã tiêm cho trẻ em, thậm chí triển khai mũi 3, nguyên tắc phân bổ vaccine như thế nào?

Bộ trưởng cho biết, vấn đề tiêm mũi 1, có nhiều địa phương tiêm trẻ em. Nguyên tắc phân bổ vaccine dựa trên Nghị quyết 21, có địa bàn, đối tượng ưu tiên. Tập trung phân bổ tỉnh thành có dịch phức tạp, tỉnh thành có nguy cơ cao, khu CN đông, đầu tàu kinh tế, mật độ dân số đông. Trên cơ sở đó, thời gian qua Bộ Y tế phối hợp các địa phương phân bổ vaccine. Chiến lược tiêm đưa từng cấp độ, đối tượng người cao tuổi, trên 65, yêu cầu các địa phương trong tháng 10 phải phủ cho được người trên 65 tuổi.

Một số địa phương bắt đầu tiêm trẻ em 12-17 tuổi, 2 tuần đầu tháng 11 triển khai ở địa bàn trọng điểm, trong tháng triển khai các địa phương còn lại. theo nguyên tắc tuổi lớn tiêm trước, tuổi nhỏ tiêm sau.

Về mũi 3, phải đảm bảo nguyên tắc phủ mũi một, trả mũi 2, rồi mới tiến hành mũi 3 ở những đối tượng có nguy cơ cao.

Đại biểu Lưu Văn Đức nêu câu hỏi: Vừa qua công tác dự báo diễn biến dịch chất lượng sao. Bộ Y tế dự báo dịch đến 2022 như thế nào, có khó khăn gì trong dự báo? Trách nhiệm Bộ Y tế trong việc tham mưu, để triển khai chiến lược tiêm vaccine, Bộ trưởng có chiến lược gì đảm bảo công bằng. Có địa phương tiêm đủ, có địa phương chưa tiêm, nhiều địa phương chuẩn bị tiêm mũi 3.

Bộ trưởng trả lời, dự báo với Covid-19 hết sức khó khăn. Các nước hầu hết chưa có dự báo mang tính dài hạn. WHO đưa khuyến cáo chung dịch không thể kết thúc 2022, hi vọng 2023 Covid-19 trở thành bệnh theo mùa. Đây là đại dịch chưa từng có trong tiền lệ, biến chủng liên tục. Chủng gốc tốc độ lây vừa phải, biến chủng Delta lây lan nhanh.

Chúng tôi nhìn nhận thẳng thắn, một số địa phương có dấu hiệu Covid tăng trở lại, rất quan ngại. Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường chống dịch. Từ giờ đến cuối năm dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý chủ quan, một số người dân không áp dụng khuyến cáo 5K.

Có một số nguyên nhân khác, như thời tiết lạnh miền Bắc, Tết đến tập thể đông người. Lưu ý các địa phương hết sức quan tâm chống dịch từ nay đến cuối năm, 2022, tăng phủ vaccine để giảm mắc, giảm tử vong.

Công tác chống dịch cuối năm và đầu 2022 vẫn là trọng điểm, ưu tiên.

Về vấn đề phân bổ vaccine, thời gian qua chiến lược vaccine rất thành công, đồng bộ. Thời điểm này đã mua, nhập khẩu, thỏa thuận gần 200 triệu liều. Những ngày tới có thể lên hơn 200 triệu liều. Chúng ta thúc đẩy chiến lược ngoại giao vaccine, làm sao tăng lượng vaccine nhanh nhất, nhiều nhất.

Theo quan điểm chung, Bộ chỉ đạo các địa phương phải đẩy nhanh phủ mũi 1, đồng thời tiêm trả mũi 2. Lượng vaccine về hoàn toàn đảm bảo đủ cho người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi, cho 12-17 tuổi tiêm đủ 2 mũi. "Cuối năm nay mới có kế hoạch tiêm mũi 3. Một vài địa phương tuyên bố tiêm mũi 3, tôi đề nghị phải theo hướng dẫn chung của Bộ Y tế, đảm bảo công bằng trong phân bổ vaccine".

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội): Bộ trưởng vừa nêu tới đây việc sản xuất vaccine Việt Nam sẽ được phê duyệt, xin hỏi cụ thể thời gian nào? Đề nghị Bộ trưởng cho biết lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh ngành y tế đang đến đâu, triển khai có hiệu quả không?

Bộ trưởng cho biết, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước có 2 đơn vị, đã đến giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng. Về việc cấp phép, BYT chỉ cắt ngắn thủ tục hành chính, còn chuyên môn và an toàn phải đảm bảo tối đa. Hai hội đồng y đức, Hội đồng cấp phép hoạt động độc lập với Bộ trưởng. Được biết 2 hội đồng liên tục làm việc để đánh giá, cấp phép.

Chúng tôi kì vọng có sớm vaccine của Việt Nam. Mong muốn có vaccine để chủ động nguồn cung. Còn về thời gian cụ thể, chờ đợi hoạt động của 2 hội đồng.

Vấn đề nhân lực ngành y, năng lực chuyên môn và quản trị



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nêu câu hỏi: Nhân lực ngành y đang thiếu, nhất là nhân lực chất lượng cao. Trong giai đoạn chống dịch, Bộ trưởng có giải pháp gì chống chảy máu chất xám ngành, khi nhân viên y tế ra bệnh viện tư, một số lãnh đạo BV bị khởi tố?

Bộ trưởng: Thời gian qua, Bộ đào tạo triển khai nhiều chương trình đào tạo tăng chất lượng nhân lực, có chính sách, giải pháp thu hút nhân lực làm ở công lập (chế độ phụ cấp đặc biệt, trực, phòng chống dịch đã triển khai). Đối với việc một số trường hợp cán bộ y tế công lập sang tư nhân, Bộ trưởng khẳng định: Nhân lực y tế công lập đang là chủ đạo. Người có trình độ chuyên môn cao hầu hết đang làm ở lĩnh vực công lập.

"Tới đây tiếp tục quan tâm vấn đề này: Tiếp tục đào tạo nhân lực; tăng cường chế độ thu hút; đào tạo, đào tạo lại không riêng gì y tế công lập, tư nhân; cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp đảm bảo cán bộ y tế yên tâm làm ở y tế công lập", Bộ trưởng Long trả lời đại biểu.

Trần Kim Yến (TPHCM) nêu hai câu hỏi: Đề nghị Bộ trưởng nêu rõ giải pháp về y tế cơ sở, hiện lực lượng mỏng.

Về nhân lực ngành y tế, Việt Nam là nước có tỷ lệ điều dưỡng thấp, chỉ 1,8 điều dưỡng/bác sĩ trong khi yêu cầu 3-3,5. Giải pháp nào tăng nhân lực ngành y?

Bộ trưởng trả lời: Việc sử dụng nhân lực còn hạn chế. Theo chuẩn chung của quốc tế, 1 bác sĩ phải có 3-3,5 điều dưỡng mới chăm sóc toàn diện được. Nhưng do tài chính, hệ thống y tế, nhiều đơn vị tự chủ, tuyển dụng lực lượng nhân lực còn khó khăn. Hiện nay chưa tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế. Tới đây cố gắng tăng giá để đảm bảo nhân lực y tế toàn diện. Đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng nhân lực, sắp xếp sử dụng nhân lực phù hợp, hiệu quả.

Về giải pháp đào tạo, có chương trình đổi mới căn bản toàn diện, trong đó có đào tạo bác sĩ đa khoa, bác sĩ y tế dự phòng… Hiện nay, bác sĩ đào tạo 6 năm thì tới đây 9 năm nhưng khi ra trường hưởng lương tương đương người đào tạo 4 năm.

Nói về năng lực chuyên môn và năng lực quản trị ngành Y, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu:



Nội dung Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu câu hỏi thiết thực, bác sĩ giỏi nhưng chưa chắc làm quản trị giỏi, có tách bạch được quản trị và quản lý chuyên môn. Các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm đã có quy định rõ trong rất nhiều nghị quyết, nghị định. Từ khung chung nghị định 115, các bộ chuyên ngành căn cứ vào đó xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể phù hợp chức năng của ngành mình.

Thực tiễn, có vấn phát sinh tại các cơ sở y tế, có thể quản lý cơ sở y tế có năng lực chuyên môn, nhưng chưa có năng lực quản trị. Xin tiếp thu ý kiến của đại biểu, chúng tôi sẽ phối hợp Bộ Y tế nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này, cần làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đơn vị đang thực hiện tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa.

Việc phân cấp trong hệ thống y tế trên địa bàn còn vướng mắc.Tôi đồng tình với một số ý kiến, chúng ta cần rà soát, xem xét căn cơ cụ thể trong vấn quản lý nhà nước với hệ thống y tế, đặc biệt hệ thống y tế cấp huyện, giao TTYT, trạm y tế cho chính quyền quản lý. Sau kỳ họp báo cáo CP thực hiện phân cấp được ngay, không có gì vướng mắc.

Bộ Y tế đã có thông tư nhưng trong quá trình thực hiện vẫn nhiều bất cập. Chúng tôi rà soát để phân cấp cơ sở y tế theo quản lý địa bàn lãnh thổ.

Về nhân lực y tế, hiện nay nguồn nhân lực y tế còn nhiều khó khăn, chưa đảm bảo số lượng, chất lượng, sẽ phối hợp Bộ Y tế rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ chế chính sách hiện có, cần thiết xây dựng đề án chiến lược, tập trung xây dựng nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Những năm qua chúng thực hiện nghị quyết 19, làm được kết quả bước đầu, số đơn vị y tế thực hiện tự chủ đẩy mạnh, đạt 10%, tự chủ hoàn toàn 6%. Tuy nhiên, từ vấn đề tự chủ lại xuất hiện những vấn đề các bộ ngành tới đây phải rà soát lại, có chính sách vận hành, vấn đề lớn nhất là quy hoạch lại các đơn vị sự nghiệp này. Bên cạnh đó là vấn đề về giá dịch vụ, danh mục dịch vụ công thiết yếu…

Vấn đề học sinh đến trường

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu câu hỏi: Học sinh nhiều nơi chưa đến trường. Đề nghị Bộ trưởng trả lời phản ánh của cử tri, sự thận trọng có quá mức không?

Bộ trưởng: Vấn đề này Bộ đã trao đổi với Bộ Giáo dục- Đào tạo, có hướng dẫn cụ thể với các địa phương.

Thứ nhất: Đề nghị địa phương không vì lo lắng quá với dịch mà hạn chế học tập trực tiếp, nhất là trẻ em đầu cấp.

Thứ 2: Triển khai biện pháp phòng dịch, hướng dẫn chống dịch ở trường học, vừa đảm bảo học và chống dịch.

Thứ 3: Không đợi vaccine, vì mới tiêm 12 tuổi trở lên, nhỏ hơn ko thể đợi chờ vaccine. Rủi ro tuổi này không cao như tuổi lớn. Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo khuyến cáo các địa phương mạnh dạn cho trẻ đi học, nhất là vùng cấp độ 1 - đi học bình thường (hiện mới 22 địa phương có kế hoạch), cấp độ 2 tương tự. Cấp độ 3 kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Bộ trưởng cho biết, không phải riêng Việt Nam, nhiều nước thế giới vẫn đang học trực tuyến.

Vấn đề Bộ Y tế có buông lỏng giá xét nghiệm Covid-19?

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), đăng ký hỏi lần 2: "Thời gian qua Bộ Y tế buông lỏng giá xét nghiệm. Phần Bộ trưởng trả lời tôi thấy thống nhất, nhưng thời gian qua rõ là Bộ không quản lý giá nên mỗi nơi mỗi kiểu. Thời gian qua có thể có chênh lệch giá nhưng Bộ không quản lý giá là thiếu sót. Dân phàn nàn trong một quận mà giá xét nghiệm khác nhau. Bộ mới đây đưa ra giá mới, chỉ 109.000 đồng một mẫu test nhanh vậy giá này có tham khảo Bộ Tài chính không? Bộ nên thận trọng nếu không vẫn mỗi nơi mỗi giá. Rồi giá của tư nhân thì như thế nào, Bộ trưởng có quản lý. Tôi đi họp, đi test tại sân bay giá 440.000 đồng mà chỉ ở vỉa hè sân bay, giá gấp biết bao nhiêu lần. Dân rất thiệt thòi. Đề nghị Bộ trưởng kiểm tra chặt chẽ, nơi nào không thực hiện đúng xử lý nghiêm.

Đề nghị bố trí tách riêng bạch quản lý chuyên môn và kinh tế, vì liên quan địa phương. Đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến để Bộ Y tế, địa phương bố trí được không?"

"Vừa qua xảy ra một số sự việc nên cần có sự tách bạch, nếu không xảy ra những việc như vừa rồi thì đừng kêu oan, không quản lý được việc đấu thầu", đại biểu nêu câu hỏi.

Bộ trưởng: Về giá xét nghiệm thời gian qua, đặc biệt giá sinh phẩm không thuộc mặt hàng quản lý giá theo quy định của luật giá, dẫn đến giá khác nhau. Với giá xét theo quy định thực thanh thực chi, với y tế tư nhân không áp giá, mà đơn vị tự chịu trách nhiệm nhưng phải niêm yết công khai. Tôi xin tiếp thu ý kiến của quốc hội để đưa ra hình thức tăng cường kiểm tra giám sát.

Tôi xin đề nghị địa phương tăng cường việc này, Bộ Y tế đã có văn bản. Bộ Y tế nhận thấy trách nhiệm này và có triển khai quyết liệt thời gian qua. Chúng ta đã đưa chính sinh phẩm xét nghiệm vào mặt hàng quản lý giá.

Vấn đề thứ 2 mà đại biểu đưa là vấn đề mà ngành y tế và cử tri hết sức quan tâm, có những vụ việc xảy ra đáng tiếc thời gian qua về quản lý. Đây là một vài trường hợp, thời gian qua ngành y tế đã nỗ lực cố gắng hết sức để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp nào sai, thì xử lý theo quy định.

Về mặt quản lý, tổ chức với đơn vị sự nghiệp công, chúng có quy định có giám đốc, có các phó giám đốc, theo luật và hướng dẫn chúng tôi cố gắng tách bạch người quản lý tài chính và chuyên môn. Có một số vấn đề quản lý ở địa phương, Bộ Y tế không chỉ đạo được. Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Nội Vụ để công khai, minh bạch toàn bộ quá tình đó, hạn chế tối đa sai phạm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu: Luật quản lý giá xác định giao cơ quan quản lý giá về Bộ chuyên ngành quản lý, giá đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường, giá thiết bị y tế giao Bộ Y tế… Thời gian qua xảy ra sai phạm trong lĩnh vực giá, không chỉ thiết bị y tế, mà giáo dục, giá đất… Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã bàn, xây dựng nghị định 98 về quản lý giá trang thiết bị y tế ban hành ngày 8/11.

Bước chuyển của Nghị định 36 sang 98 sẽ góp phần quản lý chặt chẽ hơn trang thiết bị y tế, từ phương thức công khai giá theo Nghị định 36, đến nghị định 98 là buộc phải kê khai giá. Giá được truyền về trung tâm dữ liệu để quản lý. Đơn vị nào bán sai giá phải xử phạt, thu hồi giấy phép hoạt động, hậu quả nghiêm trọng sẽ truy tố trước pháp luật.

Bên cạnh đó, cũng yêu cầu trong kê khai giá với thiết bị y tế nhập khẩu phải công khai giá nhập hải quan, các chi phí tính hợp lý để hình thành giá cơ sở. Nếu sản xuất trong nước phải có giá thành công khai.

Về liên quan loạn giá kit xét nghiệm thời gian qua, chúng tôi dự báo tình hình này, có giải pháp ngành thuế, hải quan quản lý chặt, không để các đơn vị lợi dụng viện trợ, tài trợ để nâng giá. Không thể để kít test giá 35.000 đồng mà tài trợ ghi lên 220.000…

Về vướng mắc tài chính cấp huyện, mô hình TTYT cấp huyện gồm cả bệnh viện, do Sở Y tế quản lý. Cơ chế tài chính thông qua từ HDND - UBND phân bổ cho Sở Y tế, phân bổ cho huyện. Việc áp dụng mô hình này khiến y tế cấp huyện có những thiệt thòi hạn chế. Vì thế, đề nghị nghiên cứu mô hình, với các tỉnh, huyện ở đồng bằng, miền núi, TTYT cấp huyện, xã hết sức quan trọng, có thể giao chính quyền quản lý, Sở Y tế chỉ quản lý chuyên môn.

Xã hội hóa y tế là mô hình tốt, song dễ xảy ra sai phạm do trục lợi, nâng giá thiết bị để ăn chia, từ đó nâng giá dịch vụ. Thời gian qua tới cần xây dựng văn bản hướng dẫn về việc ăn chia phối hợp đặt máy. Theo quy định pháp luật, Bộ Y tế chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp. Đồng thời cần tăng cường kiểm soát thanh tra.

Vấn đề dòng người hồi hương làm phát sinh ổ dịch mới

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) nêu câu hỏi: Từ trung tuần tháng 10, sau Nghị quyết 128, do giao thương các vùng, dòng người hồi hương, nhiều tỉnh thành có dân trở về sinh ổ dịch mới, vùng xanh thành cam. các tỉnh địa phương y tế yếu, bao phủ vaccine thấp, với tư cách bộ trưởng, trách nhiệm như thế nào về vấn đề cử tri nêu ra.

Bộ trưởng cho biết, thống kê sơ bộ, khoảng 1,6 triệu người lao động đi từ địa bàn dịch về địa phương, đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên và hiện có tình trạng di chuyển ngược lại. Với việc di chuyển, phòng chống dịch, Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo liên quan, đảm bảo người dân được di chuyển an toàn, kết hợp phòng chống dịch.Bộ Y tế có văn bản gửi các địa phương, khi đi về từ vùng có dịch, có chỉ đạo xét nghiệm, cách ly, theo dõi giám sát y tế chặt. Tuy nhiên số lượng người dân đi lại lớn, vì thế đề nghị địa phương thực hiện tinh thần chung Nghị quyết 128, không ngăn sông cấm chợ, không ngăn cản đi lại, nếu có kế hoạch đưa đón người dân là tốt nhất. Cần theo dõi, giám sát y tế, với một số trường hợp phải có cách ly.

Không thể không có ca nhiễm, nhưng phải kiểm soát rủi ro, kiểm soát tình trạng bệnh tăng nặng, nguy cơ tử vong. Đó là lý do yêu cầu tăng phủ vaccine với người trên 65, củng cố hệ thống y tế để có trường hợp mắc, trở nặng được điều trị kịp thời. Các nước cũng đang thực hiện chiến lược này.

Vấn đề năng lực y tế cơ sở

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) nêu hai câu hỏi: Cử tri chia sẻ với hy sinh, khó khăn, vất vả của ngành y tế suốt thời gian qua, cho rằng việc thành lập trạm y tế đã khó, việc đảm bảo chất lượng hiệu quả của trạm còn khó hơn, đề nghị giải pháp; Trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc để xảy ra tình trạng thiếu số lượng, hạn chế chất lượng, nhiều nơi không đủ trình độ chuyên môn. Bộ trưởng có giải pháp gì để thay đổi?

Bộ trưởng: Suốt thời gian qua ngành y tế luôn quan tâm đến các giải pháp tăng cường năng lực với tuyến xã. Hệ thống y tế được sắp xếp theo cấp hành chính. Với y tế cơ sở, gồm cả tuyến huyện, xã, như đã báo cáo thời gian qua hệ thống y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu với tình hình bình thường, nhưng không đáp ứng được khi dịch xảy ra, nhất là vùng diễn biến phức tạp.

Y tế cơ sở dù được quan tâm đầu tư, nâng cấp, nhưng thực tế còn 20% trạm y tế chưa được xây dựng, sửa chữa. Về năng lực y tế cơ sở, đặc biệt tuyến xã, chỉ 48,4% các trạm y tế đảm bảo thực hiện được 80% dịch vụ y tế cơ bản ở tuyến xã. Thực trạng xảy ra ở ngay cả thành phố lớn.

Thời gian qua, chúng ta đã gấp rút chuẩn bị đề án tăng cường năng lực, gồm cả tuyến huyện, xã. Tại tuyến xã cần được đánh giá, cơ cấu sắp xếp lại. Có phường 10 ngàn dân, có phường 130 ngàn dân, trong khi lực lượng y tế tối đa 12 người, nên khi dịch bệnh xảy ra không đáp ứng được nhu cầu. Chúng tôi đang nghiên cứu, 10 ngàn người thì cần có một trạm y tế để đảm bảo khi dịch bệnh xảy ra không bị quá tải, không bị những hạn chế gặp phải như ở TPHCM thời gian qua. Chính phủ đưa ra giải pháp trạm y tế lưu động để khắc phục điểm này.

Hiện nguồn đầu tư từ các tổ chức quốc tế cho 29 tỉnh thành khó khăn để đầu tư cho các trạm y tế, trong đó nâng cấp sửa chữa gần 1.000 trạm y tế so với yêu cầu chưa đạt. Tôi tha thiết đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa tới đề án tăng cường năng lực y tế, trong đó có đầu tư trạm y tế.

Để đảm bảo nhân lực trạm y tế, có từ 6-12 người còn thường nhất là 6-8 người. Nhân lực trạm y tế y tế như thế này không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Vì vậy Bộ Y tế đã, đang và sẽ đưa ra giải pháp tăng cường nhân lực theo nhiều hình thức, luân phiên, đưa bác sĩ tuyến xã lên huyện vừa học, vừa khám chữa bệnh nâng cao năng lực, đưa bác sĩ tuyến huyện viện về, thiết lập hệ thống khám chữa bệnh từ xa...Tổ chức khám chữa bệnh tại tuyến xã theo nguyên lý y học gia đình, bao gồm bác sĩ công lập trong trạm y tế, bác sĩ hệ thống tư nhân làm sao quản lý chăm sóc người bệnh.

Hiện nay chi tiêu cho trạm y tế xã rất thấp, vì thế việc đổi mới phương thức chi trả sẽ giải quyết vấn đề này. Theo quy định mỗi trạm y tế được cấp 10-20 triệu/năm, có địa phương không cấp đủ, nên hoạt động trạm y tế một số nơi rất khó khăn. Trạm y tế xã là nền tảng cơ bản trong vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nhân lực luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Theo đào tạo chung, mỗi năm 6.700-7.000 bác sĩ mới ra trường. Số lượng này mới đáp ứng yêu cầu phần nào, nhưng không thể đẩy nhanh tốc độ đào tạo vì phụ thuộc năng lực trường.

Chúng tôi đang đổi mới đào tạo theo hướng sâu hơn, 6+3, học 9 năm mới ra trường để hành nghề. Đồng thời, đổi mới việc cấp chứng chỉ hành nghề, tổ chức thi độc lập... Thủ tướng Chính phủ đã thành lập hội đồng y khoa quốc gia, xây dựng hệ thống bài thi.

Nhân lực, nhất vùng sâu vùng xa với y tế là hết sức khó khăn. Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề án, để đảm bảo người dân vùng sâu xa khó khăn được tiếp cận y tế thuận lợi.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh): Thực tế công tác phòng dịch thời gian qua cho thấy năng lực y tế còn nhiều bất cập. Cử tri cho rằng chúng ta đã tập trung quá nhiều vào hệ thống điều trị, y tế chuyên sâu tuyến trên mà chưa đầu tư y tế cơ sở, dự phòng thỏa đáng. Bộ trưởng có giải pháp nào để nâng cao năng lực y tế cơ sở thời gian tới?

Bộ trưởng: Y tế cơ sở, dự phòng đã được quan tâm nhưng không đáp ứng được nhu cầu. Phải dành tối thiểu 30% ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, nhưng có địa phương, mới dành 7-24%, không đáp ứng được Nghị quyết 18 của Quốc hội.

Hiện chúng tôi xây dựng đề án tăng cường năng lực y tế dự phòng để đáp ứng tình hình dịch, cố gắng đầu tư cho một số hoạt động mang tính cơ bản, labo sinh học cấp độ 4. Tăng cường đầu tư trung tâm kiểm soát dịch bệnh của tỉnh, thành phố, tăng cường năng lực, nhân lực y tế dự phòng, đào tạo bác sĩ y tế dự phòng, chuyên khoa y tế dự phòng.

Tình trạng lạm dụng xã hội hóa Y tế

Đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi) nêu câu hỏi: Bộ trưởng có giải pháp gì khắc phục tình trạng lạm dụng xã hội hóa, dẫn đến tình trạng lạm dụng kỹ thuật, thuốc, dẫn đến nhiều lãnh đạo bệnh viện vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng trả lời: Chủ trương xã hội hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tăng cường xã hội nhằm đảm bảo người dân tăng cường tiếp cận dịch y tế chất lượng, máy hiện đại mới ra. Việc huy động nguồn lực xã hội trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân là hết sức đúng đắn.

Triển khai xã hội hóa có nhiều hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế. Bộ Y tế có nhiều văn bản chấn chỉnh, không được lạm thu. Thực tế, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm, chưa đúng theo quy định pháp luật, nhiều khi nóng vội, cá nhân dẫn đến sai phạm thời gian qua.

Tiếp tục chủ trương xã hội hóa, tăng cường nguồn lực xã hội, nhưng cũng cần hình thành hàng lang pháp lý. Bộ Y tế trình Chính phủ nghị định về liên doanh liên kết, xã hội hóa cho ngành y tế để tạo mở hành lang pháp lý. Khi nghị định được thông qua, việc quản lý giá sẽ công khai minh bạch, hiệu quả hơn.

Y học cổ truyền luôn được quan tâm, phát huy hiệu quả cao trong các bệnh mãn tính. Thời gian qua, do đại dịch chúng ta huy động tất cả lực lượng y tế tây, đông y, tư nhân, nhà nước tham gia công tác phòng dịch.

Bộ đã có văn bản hướng dẫn các phương pháp điều trị y học cổ truyền với bệnh nhân. Với bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, y học cổ truyền chỉ điều trị nâng đỡ sức khỏe. Tới đây, chúng ta tiếp tục áp dụng y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, với cả Covid-19.

Những sai phạm trong ngành Y: Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) tranh luận: Đề nghị có phần trách nhiệm cơ quan chức năng Bộ. "Bộ trưởng nói sẽ phân công người phụ trách về kinh tế trong bệnh viện. Nhưng nếu xảy ra sai phạm thì người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm" ông Cường nêu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng trả lời phần tranh luận của Đại biểu Hoàng Mạnh Cường, nói trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm Bộ trong quản lý tài chính, ngăn ngừa sai phạm.

Bộ trưởng phát biểu: Ở mỗi đơn vị, người đứng đầu chịu trách nhiệm thiết lập cơ chế làm việc, kiểm tra, giám sát và triển khai công việc. Do vậy, nếu đơn vị xảy ra sai phạm thì dù trực tiếp hay gián tiếp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật với cơ sở y tế toàn quốc. Nhưng với vấn đề nhân sự, quản lý tài chính, thanh tra, kiểm tra thì do UBND các tỉnh, thành. Địa phương cũng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bộ Y tế lập đoàn kiểm tra chuyên ngành, nhưng chỉ mang tính chuyên môn; còn về kinh tế, đấu thầu, mua sắm do địa phương xử lý.

Thời gian qua, Bộ Y tế liên tục nhắc nhở các đơn vị phải chấp hành đúng quy định về quản lý đấu thầu, mua sắm, tuân thủ các hướng dẫn. "Chúng ta rất đau lòng vì những sai phạm xảy ra, nhưng phải xử lý đúng quy định", Bộ trưởng Long phát biểu.

Chiến lược vaccine có phù hợp? Công nghệ vaccine hiện hành có ảnh hưởng tới sức khỏe bình thường, sức khỏe sinh sản của trẻ trong tương lai?

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội) bày tỏ băn khoăn nếu chúng ta triển khai chiến lược vaccine sớm hơn, ngay từ năm 2019-2020 thì sẽ hạn chế được nhiều tổn thất về người, về của trong năm 2021, đặc biệt từ đợt dịch thứ 4. Trách nhiệm tham mưu của Bộ y tế về chiến lược vaccine ra sao?

Trong báo cáo Bộ Y tế nêu, quyết định 4800 chỉ là hướng dẫn tạm thời.Vậy nghị quyết 128 là chính thức, sao lại ban hành hd tạm thời, bao giờ có hướng dẫn chính thức để thực hiện nghị quyết 128?

Bộ trưởng: Về chiến lược vaccine, chúng ta tiếp cận vaccine sớm, nhưng mua muộn hơn so các nước. Có nhiều lý do khách, chủ quan. Từ tháng 9/2020, Thủ tướng có chỉ đạo, Bộ Y tế đã làm việc, thỏa thuận với Covax, sau đó thỏa thuận Công ty Astra cung ứng 30 triệu liều vaccine đầu tiên.

Có nhiều lý do khách quan, đó là việc khan hiếm vaccine trên quy mô toàn cầu. Một số nước phát triển khi có vaccine đặt hàng mua số lượng lớn. Chúng tôi cho rằng có bất bình đẳng trong cung ứng vaccine toàn cầu. Có nước đặt hàng cao hơn nhu cầu nhiều lần. .

Bên cạnh đó việc mua vaccine cũng có nhiều khó khăn. Cam kết mua vaccine phải vượt qua nhiều rào cản về pháp luật, phải chấp nhận tất cả điều kiện bên bán mà không có điều kiện thương thuyết. Tất cả điều kiện công ty đưa ra chúng ta không thay đổi được.

Chúng ta chấp nhận toàn bộ rủi ro giao hàng chậm, giá cả mua (sau thấp hơn không được thanh toán thấp hơn), ko được trả lại vaccine, trừ khi quốc tế công nhận không bảo), họ không chấp nhận giao hàng đúng thời hạn.

Thời gian qua, Việt Nam thúc đẩy tiến trình mua vaccine. Việt Nam được đánh giá triển khai bao phủ vaccine nhanh.

Về quyết định 4800 chỉ là hướng dẫn tạm thời, Covid-19 là dịch chưa có tiền lệ, các nước vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Có nước vừa mở đã phải đóng. Người ta không biết được tác động, nguy cơ của dịch như thế nào. Vì thế, trên cơ sở bài học kinh nghiệm quốc tế, căn cứ hướng dẫn WHO, Chính phủ ban hành nghị quyết 128 cũng là tạm thời. Bộ Y tế ban hành quyết định 4800 cũng là tạm thời trong giai đoạn đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa trao đổi.

Hiện nay Bộ Y tế đã hoàn thành chiến lược tổng thể về phòng chống Covid-19, về đường đi, nội dung phải chuẩn bị trong thời gian tới.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) nêu câu hỏi: Một số cử tri lo lắng vaccine chế tạo công nghệ mới liệu có ảnh hưởng vấn đề sinh sản, sức khỏe của trẻ. Bộ trưởng cung cấp cơ sở khoa học bộ triển khai đại trà tiêm vaccine cho trẻ?

Bộ trưởng: Đây là vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Việc tổ chức tiêm trẻ em, đã tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, trao đổi với WHO, quỹ nhi đồng, CDC Hoa Kỳ, các nhà khoa học… cho phép tiêm MRNA cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Vaccine đã tiêm gần 40 nước, quốc gia, cách làm cũng tiêm từ lứa tuổi cao xuống thấp, ở nhóm có bệnh lý nền.

Vaccine duy nhất được sử dụng là Pfizer. Cơ chế tác động vaccine này, khi vào cơ thể không xâm nhập vào hệ gen, chỉ xâm nhập vào bào tương, kết hợp tạo ra kháng thể, không xâm nhập trực tiếp vào các ADN nên WHO, FDA khẳng định không gây đột biến, không gây ảnh hưởng sinh sản. Tuy nhiên chúng ta tiếp tục theo dõi.

Vaccine bất hoạt Sino Pharm hiện 4 nước áp dụng cho trẻ nhỏ hơn, được đánh giá an toàn cho trẻ.

Bộ trưởng khẳng định lại mọi vaccine Việt Nam sử dụng tiêm cho trẻ đều an toàn, được WHO khuyến cáo sử dụng. Bộ cũng tham khảo WHO trước khi sử dụng vaccine này cho trẻ em.

11h30, Quốc hội nghỉ trưa.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong buổi sáng có những nội dung sau: - Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới. - Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm Covid-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. - Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn. - Định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Về nhóm vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan có: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bảo Trung - Hồng Hải- Nam Phương