Nhận tạt sơn thuê giá 1 triệu đồng, 2 anh em ở TPHCM bị bắt

Ngày 19/5, Công an quận 6, TPHCM, đang tạm giữ Võ Ngọc Nhi (SN 1987, ngụ quận 6), Võ Ngọc Nhị (em trai Nhi) và Dương Ngọc Hiền (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

3 đối tượng tạt sơn bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, bà T.T.P.N. (SN 1973) đến công an trình báo về việc tiệm tạp hóa của bà trên đường Chu Văn An (phường 2, quận 6) bị tạt sơn 2 lần vào tối 7/5 và rạng sáng 8/5. Nạn nhân nghi ngờ việc tạt sơn có liên quan đến vụ chuyển nhượng căn nhà ở hẻm số 79 Phạm Đình Hổ, do bà đứng tên chủ sở hữu.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 6 xác định Nhi, Nhị và Hiền là người gây ra các vụ tạt sơn nên truy xét, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, cả 3 thừa nhận được một người tên Đ. thuê đi tạt sơn tiệm tạp hóa bà N. với giá 1 triệu đồng/lần. Tối 7/5, Hiền chở Nhị đi tạt sơn, Nhi chạy xe theo sau để quan sát. Rạng sáng hôm sau, 2 anh em Nhi và Nhị chở nhau đi gây án.

Vụ việc đang được Công an quận 6 mở rộng điều tra.