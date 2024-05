Hàng nghìn học sinh Asian School du học trường top đầu thế giới

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình được công nhận đạt kiểm định quốc tế CIS cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường.

Với sứ mệnh ươm mầm cho thế hệ trẻ tài năng, Asian School không ngừng nỗ lực kiến tạo môi trường giáo dục tiên phong, chất lượng, nơi học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và nhân cách với chương trình học đa dạng, phong phú cùng phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả. Thông qua đó giúp các em có nền tảng tri thức vững chắc, rèn luyện kỹ năng cần thiết, phát huy tối đa thế mạnh của bản thân và tự tin chinh phục ước mơ du học.

Nổi bật là chương trình học được thiết kế theo chuẩn quốc tế, tiếp cận xu hướng giáo dục tiên tiến khi kết hợp giảng dạy song song Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình Quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (CCSS) - Hoa Kỳ. Đối với bậc THPT, học sinh có thêm lựa chọn theo học chương trình Advanced Placement (AP) của College Board - Hoa Kỳ.

Với nền tảng học thuật vững chắc, học sinh Asian School dễ dàng chuyển tiếp du học tại các trường hàng đầu thế giới.

Đại diện trường cho biết, đến nay, Asian School đã có hơn 3.069 học sinh chuyển tiếp du học tại 502 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều cựu học sinh xuất sắc nhận học bổng và theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Lê Sơn Nam, đang học lớp 12/12 Trường Quốc tế Á Châu vừa đạt được thành tích ấn tượng khi nhận được thư mời nhập học từ 10 trường Đại học tại Mỹ với nhiều học bổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2024, Asian School được Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools - CIS) công nhận là trường phổ thông quốc tế của Việt Nam dạy 2 chương trình đạt kiểm định CIS tất cả 10 cơ sở. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định sự cam kết của trường trong việc mang đến môi trường học tập theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với lợi thế theo học trường đã đạt kiểm định chất lượng CIS, học sinh Asian School sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi đăng ký xét tuyển, học tập ở môi trường giáo dục đại học nước ngoài. Đồng thời có thêm nhiều cơ hội được tiếp cận với các chương trình học bổng và sở hữu lợi thế khi nộp hồ sơ vào hơn 870 trường phổ thông, hơn 600 trường đại học tại 121 quốc gia trên toàn cầu hiện là thành viên của CIS.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học uy tín tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2024-2025, để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh có thể liên hệ:

- Hotline bậc tiểu học IPS: 0983 572 477

- Hotline bậc trung học AHS: 0937 018 780

Hoặc website: www.asianintlschool.edu.vn.