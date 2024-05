Món ăn sáng 3.000 đồng đặc biệt tốt cho não và tim

Trứng gà là một trong những thực phẩm quen thuộc và phổ biến trong chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người Việt.

Bữa sáng được coi là một trong những bữa ăn quan trọng nhất vì nó quyết định năng lượng cho cả ngày. Đặc biệt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc ăn trứng gà vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể.

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ TS Ekta Singhwal, trứng gà chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh tuyệt vời.

Trứng gà chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần (Ảnh: Getty).

"Ăn thực phẩm giàu protein như trứng gà vào bữa sáng giúp bạn cảm thấy có nhiều năng lượng và thoải mái hơn trong cả ngày", TS Ekta Singhwal chia sẻ.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition năm 2018 cũng chỉ ra rằng, việc tiêu thụ protein vào bữa sáng giúp tăng cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ trong suốt cả ngày, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Trứng gà chứa choline, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển và chức năng của não bộ. TS Singhwal cho biết, choline là chất cần thiết cho sự hình thành các chất dẫn truyền thần kinh và có liên quan đến việc cải thiện trí nhớ cũng như chức năng nhận thức.

Một nghiên cứu từ Journal of the American College of Nutrition năm 2017 cho thấy, choline có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ. Việc bổ sung choline từ trứng gà vào buổi sáng có thể giúp tăng cường khả năng tập trung và hiệu quả làm việc.

Giàu các chất dinh dưỡng thiết yếu

Theo Only My Health, trứng gà chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như: vitamin A, vitamin D, vitamin B12, sắt, kẽm và selenium.

Đặc biệt, vitamin B12 phong phú có trong trứng gà có thể hỗ trợ chức năng não và rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Việc tiêu thụ trứng gà đều đặn giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe tổng thể (Ảnh: T.A).

Trứng gà cũng chứa vitamin D, cần thiết cho sức khỏe xương và hỗ trợ hệ miễn dịch. Ngoài ra, trứng gà còn cung cấp một lượng đáng kể vitamin E và nhiều loại vitamin B bao gồm: riboflavin, axit folic và axit pantothenic.

Một nghiên cứu từ Journal of the American Dietetic Association năm 2011 cho thấy, việc tiêu thụ trứng gà đều đặn giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhiều người lo ngại về mức cholesterol trong trứng gà. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ trứng gà không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu được đăng trên British Medical Journal năm 2020 cho thấy, việc ăn một quả trứng mỗi ngày không liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người lớn.

Thậm chí, trứng còn chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Bắt đầu ngày mới với một quả trứng gà cũng được cho là có thể hỗ trợ quản lý cân nặng. Hàm lượng protein cao trong trứng gà sẽ giúp hạn chế sự thèm ăn, từ đó giúp bạn giảm lượng calo nạp vào cơ thể và giữ được mức cân nặng hợp lý.

Một nghiên cứu từ International Journal of Obesity năm 2008 cũng chỉ ra rằng, việc đưa trứng gà vào chế độ ăn sáng có thể giúp tăng cường chất dinh dưỡng cho cơ thể trong quá trình giảm cân.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa có trong trứng gà, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV.

Một nghiên cứu từ Journal of Nutrition năm 2019 đã chứng minh rằng, việc tiêu thụ trứng gà giúp tăng nồng độ lutein và zeaxanthin trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Giúp da và tóc khỏe mạnh

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng tóc và da, hãy thêm trứng gà vào chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là vào bữa sáng.

Biotin được tìm thấy trong trứng rất cần thiết để duy trì mái tóc chắc khỏe và đầy sức sống.

Trong khi đó, chất chống oxy hóa trong trứng có thể bảo vệ làn da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Hàm lượng protein cao trong trứng còn hỗ trợ sản xuất collagen, góp phần giúp làn da thêm khỏe mạnh.