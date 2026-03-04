Biến dạng mặt, cắt bỏ nhãn cầu vì pháo nổ: Cảnh báo các loại pháo "lạ"

Biến dạng mặt, phải cắt bỏ nhãn cầu vì pháo nổ

Ngày 4/3, đại diện Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết, thời gian gần đây, nơi này đã tiếp nhận hàng loạt trường hợp chấn thương mắt liên quan trực tiếp đến pháo, chiếm hơn 15% tổng số ca nhập viện.

Điển hình là nam bệnh nhân 34 tuổi (ngụ tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện sau tai nạn pháo nổ trực tiếp vào cả hai mắt khi đang đốt tại nhà. Lúc đến bệnh viện, mắt trái của người bệnh trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, xuất huyết toàn nhãn, phù giác mạc, nghi ngờ vỡ nhãn cầu.

Do tổn thương quá nặng, không thể bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu, khiến người bệnh mất một mắt chỉ sau một khoảnh khắc bất cẩn.

Bác sĩ khám cho một trường hợp tổn thương mắt vì pháo nổ (Ảnh: BV).

Trường hợp khác là người đàn ông 46 tuổi (ngụ tỉnh Gia Lai), nhập viện do chấn thương cả hai mắt, sau khi vô tình đi ngang qua khu vực có người đang đốt pháo. Cụ thể, trong lúc quay mặt nhìn, pháo bất ngờ phát nổ khiến mảnh vỡ văng trực tiếp vào hai mắt người đàn ông.

Khi nhập viện, thị lực hai mắt bệnh nhân chỉ còn nhận biết sáng tối, kèm theo bỏng da mặt, sưng nề mi mắt, cháy xém lông mi và đa dị vật kết - giác mạc. Người bệnh hiện vẫn điều trị nội trú, phải rửa mắt và lấy dị vật mỗi ngày, tiên lượng thị lực còn rất dè dặt.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ - Thần kinh Nhãn khoa (THTM-TKNK), những trường hợp trên cho thấy tai nạn không chỉ xảy ra với người trực tiếp đốt pháo, mà còn có thể gây thương tích nặng cho những người xung quanh.

Cơ chế nguy hiểm xảy ra do pháo gây chấn thương mắt chủ yếu là sóng xung kích làm tăng áp lực nội nhãn đột ngột, gây tổn thương các cấu trúc sâu bên trong mắt. Thứ hai là mảnh vỡ tốc độ cao như kim loại, nhựa, cát, vỏ pháo bắn thẳng vào kết mạc, giác mạc hoặc xuyên sâu vào nhãn cầu.

Gương mặt người đàn ông bị biến dạng vì pháo nổ trúng (Ảnh: BV).

Ngoài ra còn có tình trạng bỏng nhiệt và hóa chất vùng mặt, mi mắt và bề mặt nhãn cầu.

Hậu quả thường gặp bao gồm đa dị vật kết - giác mạc, tróc biểu mô giác mạc diện rộng, phù đục giác mạc, xuất huyết tiền phòng, xuất huyết nội nhãn, thậm chí rách hoặc vỡ nhãn cầu. Khi cấu trúc nhãn cầu bị phá hủy, khả năng phục hồi thị lực thường rất hạn chế.

Cảnh báo việc đốt các loại pháo dây, pháo bi, pháo cối

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam phân tích, trong những trường hợp tiếp nhận điều trị do tai nạn pháo nổ dịp Tết, ghi nhận 1 ca buộc phải bỏ nhãn cầu do tổn thương quá nặng, 4 trường hợp nặng tiên lượng phục hồi thị lực thấp, trong đó 1 ca thị lực gần mù cả 2 mắt.

Hiện những người bệnh vẫn đang tiếp tục điều trị với nguy cơ cao để lại di chứng thị lực lâu dài, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

"Tuy pháo hoa tầm thấp được phép sử dụng theo quy định, nhưng thực tế vẫn còn phổ biến việc đốt pháo nổ tự chế, pháo dây, pháo bi, pháo cối hoặc các loại pháo không rõ nguồn gốc. Những loại pháo này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt", PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Nam nói.

Thời gian qua, những vụ tai nạn do pháo nổ liên tiếp xảy ra (Ảnh: BV).

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có hàng trăm ca tai nạn sinh hoạt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ nghỉ năm ngoái. Trong đó, có những ca tai nạn liên quan đến pháo nổ, thậm chí phải nằm cấp cứu đêm giao thừa.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong các ngày đầu năm mới, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Thống kê từ Bộ Y tế chỉ ra, trong dịp nghỉ Tết, toàn quốc ghi nhận hơn 300 ca chấn thương do pháo nổ, chất nổ - con số rất báo động.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý đốt pháo nổ, không sử dụng pháo tự chế hoặc pháo không rõ nguồn gốc; không đứng gần, không cúi xuống nhìn trực tiếp vào pháo đang cháy; không cho trẻ em tiếp xúc với pháo và không đốt pháo khi đã sử dụng rượu bia.

Khi không may xảy ra tai nạn, cần che nhẹ mắt và nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất.