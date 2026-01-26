Liên tiếp các trường hợp pháo nổ, chấn thương mắt nguy kịch

Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân Lê Văn H. (30 tuổi) trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng do pháo nổ.

Theo lời bệnh nhân, trong lúc đi ăn cỗ, thấy nhiều người tập trung xem pháo nên anh cũng tiến đến, dùng điện thoại quay clip. Dù anh đứng cách bánh pháo gần 10m nhưng vẫn bị một quả pháo văng trúng mắt trái.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, mắt trái của bệnh nhân H. bị đứt chân mống mắt, xuất huyết nội nhãn, vỡ thể thủy tinh, tổn thương rất nặng.

Bệnh nhân trong tình trạng chấn thương mắt trái rất nghiêm trọng, đe dọa thị lực (Ảnh: Xuân Hồng).

Trước đó 2 ngày, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Vũ Nam P. (15 tuổi, học sinh lớp 9). Theo lời kể, em được bạn tặng 5 quả pháo cối có kích thước lớn nên rủ bạn bè đốt thử. Quả pháo phát nổ và văng vào mắt trái của P ở khoảng cách khoảng 5m.

Bác sĩ chẩn đoán P. bị rách nhãn cầu, rách giác mạc, củng mạc, phòi kẹt mống mắt. Sau phẫu thuật, thị lực mắt trái của bệnh nhân chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,1m, nguy cơ mù rất cao.

Trước đó, ngày 23/1, bệnh nhân Đỗ Đại M., 21 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương sau khi đã điều trị bỏng nặng toàn thân tại Viện Bỏng Quốc gia. Hai mắt của bệnh nhân cũng trong tình trạng bỏng nặng, chấn thương đụng dập nhãn cầu, lệch thể thủy tinh, sẹo và đục giác mạc, đối mặt nguy cơ mù vĩnh viễn.

Một trường hợp bệnh nhân bị cụt đầu chi, chấn thương mắt do pháo tự chế nổ (Ảnh: Xuân Hồng).

Theo lời kể của người nhà, anh M. bị câm điếc bẩm sinh, khi đứng xem hai người khác chế pháo thì xảy ra nổ lớn. Vụ tai nạn khiến hai người trực tiếp chế pháo bị cụt tay, chân nghiêm trọng, còn M. bị bỏng toàn thân và chấn thương nặng cả hai mắt.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Lê Xuân T. (44 tuổi) nhập viện ngày 22/1, trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng cả hai mắt do pháo nổ liên quan đến bình gas. Vụ nổ khiến bệnh nhân dập cổ tay và cụt bàn tay phải, đồng thời hai mắt bị vỡ thể thủy tinh, rách giác mạc, rách củng mạc, thị lực chỉ còn bóng bàn tay ở 0,2m.

Hay như trường hợp bệnh nhân Phùng Anh T. (37 tuổi) nhập viện hôm 19/1 do pháo nổ gây vỡ thể thủy tinh, lệch thể thủy tinh, dị vật nội nhãn, đụng dập nhãn cầu và phù giác mạc, thị lực chỉ còn bóng bàn tay.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi dịp cận Tết, số ca tai nạn và chấn thương mắt gia tăng rõ rệt, trong đó pháo nổ là nguyên nhân đặc biệt nguy hiểm.

Hầu hết các trường hợp chấn thương mắt do pháo đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn, gây mất khả năng lao động và sinh hoạt lâu dài.

Các ca nhập viện đều liên quan đến các loại pháo tự chế. Vì thế, bác sĩ cảnh báo người dân tuyệt đối không được tự chế, tàng trữ, đốt pháo trái phép để phòng nguy cơ cháy nổ, gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí mù lòa, cụt tay...