Nữ sinh hiến gan để níu giữ sự sống anh trai được nhà trường cho thi lại

Ngày 30/1, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của báo Dân trí, ông đã cho kiểm tra, giải quyết nguyện vọng của sinh viên Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi, lớp Điều Dưỡng 19G). Đây là nhân vật trong bài viết "Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai".

Trước đó, khi biết anh trai Phan Anh Văn (31 tuổi, trú tại thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) mắc ung thư gan ở cả thùy phải và thùy trái, Tiên vô cùng đau xót. Do tổn thương lan rộng, bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn, ghép gan trở thành phương pháp duy nhất để kéo dài sự sống.

Không chút do dự, Tiên đã hiến một phần lá gan của mình để cứu anh trai. Cô nữ sinh tạm gác việc thi cử, chấp nhận lùi việc học để chuẩn bị cho ca phẫu thuật, với hy vọng níu giữ sự sống cho anh trai.

Anh Phan Anh Văn và em gái Phan Thị Thủy Tiên đã được phẫu thuật thành công ca ghép gan (Ảnh: A Núi).

“Anh là người chịu rất nhiều cực khổ để nuôi em ăn học, giờ đến lượt em phải cứu anh. Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ xin nhà trường thi lại sau”, Tiên chia sẻ.

Em Tiên nhập viện gấp vào ngày 31/12/2025, để làm các xét nghiệm cần thiết nhằm chuẩn bị hiến gan cho anh trai, nên không thể tham gia kỳ thi 3 môn thuộc Nội Khoa, Ngoại Khoa và Dược Lý.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cho biết, trường đã nhận được đơn xin vắng thi môn học/mô đun trong học kỳ của sinh viên Phan Thị Thủy Tiên vào ngày 7/1.

Căn cứ các quy chế, sinh viên Tiên sẽ được giải quyết thi lại các môn này trong đợt 2. Kết quả thi, nếu đạt sẽ được tính như lần thi đầu tiên. “Em sẽ thi cùng các sinh viên khác trong đợt 2, nhưng đối với em đây được xem là thi lần đầu”, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy chia sẻ.

Lãnh đạo nhà trường đánh giá cao nghĩa cử nhân văn, đầy trách nhiệm của nữ sinh trẻ tuổi, đồng thời khẳng định quyền lợi chính đáng của người học sẽ được đảm bảo trên cơ sở tuân thủ quy chế đào tạo.

Anh Phan Anh Văn và em gái Phan Thị Thủy Tiên đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh của anh Phan Anh Văn, chỉ còn một cơ hội sống duy nhất là ghép gan do bệnh ung thư gan tiến triển nhanh. Giữa bế tắc vì bệnh tật và gia cảnh nghèo khó, em gái út Phan Thị Thủy Tiên đã tình nguyện hiến một phần lá gan để cứu anh trai.

Dù tình thân đã mang lại hy vọng, chi phí ghép gan lại là rào cản lớn. Gia đình đã dốc hết 22 triệu đồng tiền tiết kiệm cho đợt TACE (nút mạch hóa chất) đầu tiên và vay mượn được 300 triệu đồng từ người thân, họ hàng, thậm chí cả tiền dưỡng già của ông bà ngoại.

Tuy nhiên, 300 triệu đồng ấy mới chỉ là một nửa chặng đường, phần chi phí còn lại vượt quá khả năng của gia đình. Giữa nỗi đau bệnh tật, nước mắt cha mẹ và sự hy sinh của em gái, gia đình anh Văn đã khẩn cầu sự sẻ chia của cộng đồng để níu giữ một sự sống đang dần cạn.

Tính đến ngày 29/1, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh của anh Phan Anh Văn (trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) qua tài khoản của báo Dân trí là 192.111.600 đồng.

Bên cạnh đó, theo gia đình, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp vào tài khoản của anh Phan Anh Văn số tiền hơn 30 triệu đồng.

Em Phan Thị Thủy Tiên hiến gan để cứu sống anh trai (Ảnh: Hoài Sơn).

Bác sĩ CKII Nguyễn Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ca ghép gan được thực hiện sáng 10/1 với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa Gan - Mật - Tụy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người hiến ổn định, người nhận gan hồi phục tốt, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng chia sẻ: “Đây là ca ghép gan đặc biệt khi cả người hiến và người nhận đều còn rất trẻ, anh em ruột trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với sự hỗ trợ tích cực của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đà Nẵng và sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, ca ghép đã diễn ra thuận lợi”.