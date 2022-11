Bí quyết giảm cân hiệu quả ở nhiều độ tuổi

Trong suy nghĩ của nhiều người, giảm cân vẫn luôn là cuộc đua dài hơi với nhiều chướng ngại vật. Với đại đa số, một trong những rào cản lớn nhất đến từ lịch trình bận rộn với công việc, cuộc sống gia đình hay không thể thích nghi với thói quen mới. Với số khác, việc kiêng khem quá đà hay vận động quá sức gây tác động ngược lên hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Thực tế, giảm cân là quá trình lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của cơ thể và xây dựng thói quen sống lành mạnh. Với sự đồng hành của BodyKey, ba nhân vật dưới đây ở những giai đoạn khác nhau đã tự tin gác lại quan niệm giảm cân là cuộc chiến.

Chị Kim Thoa: Hành trình chinh phục thân hình thon thả sau sinh

Chị Kim Thoa là trường hợp dễ tăng cân và thừa cân từ bé, vì thế sau khi sinh con và bồi bổ, chị tăng cân nhanh. Được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ, chị Thoa quyết tâm làm chủ vóc dáng để cải thiện sức khỏe. Áp lực giảm cân nhanh chóng khiến chị tìm đến những biện pháp như uống trà, thực hành keto, nhịn ăn gián đoạn và tác động thẩm mỹ… nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

Với chị Kim Thoa, thiết lập lối sống lành mạnh mới là cách kiểm soát cân nặng bền vững nhất (Ảnh: Nutrilite).

Chị chia sẻ: "6 tháng tăng cơ giảm mỡ cùng BodyKey cũng là 6 tháng tôi kiến tạo lối sống mới, lành mạnh hơn, tích cực hơn". Kết quả hơn cả mong đợi, chị giảm 25kg, giảm 14% mỡ và tăng 7kg cơ.

Chị hiểu rằng xây dựng thói quen lành mạnh qua 6 yếu tố yếu tố then chốt quyết định vóc dáng thon gọn như chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống, chất lượng giấc ngủ, lối suy nghĩ... vốn là những khía cạnh thường bị bỏ qua ở những phương pháp khác. Nhờ vậy mà chị không còn gặp hiệu ứng tăng cân trở lại mà còn chinh phục và giữ vững được thân hình thon gọn nhất của mình một cách dễ dàng.

Anh Bá Hà: Vóc người săn chắc

Chế độ dinh dưỡng giúp anh Bá Hà kiểm soát cân nặng hiệu quả (Ảnh: Nutrilite).

Thường xuyên nhậu với đối tác, anh Bá Hà quyết tâm thay đổi vóc dáng khi đối diện với tình trạng mỡ thừa và nguy cơ béo phì cao.

Anh nhận ra rằng, một chế độ dinh dưỡng cân đối cung cấp đủ lượng, đủ chất cho cơ thể sẽ giúp anh gia tăng hiệu quả quản lý cân nặng. Để tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, anh được hướng dẫn sử dụng các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ giải pháp BodyKey, giúp anh kiểm soát chế độ dinh dưỡng mọi lúc, mọi nơi.

"Thực phẩm thay thế bữa ăn BodyKey by Nutrilite và thực phẩm bổ sung Nutrilite protein thực vật là bộ đôi tôi ưng ý nhất vì giúp tôi cung cấp đủ lượng, đủ chất cho cơ thể, hỗ trợ xây cơ bắp hiệu quả, và làm việc không mệt mỏi", anh chia sẻ.

Một cơ thể thon gọn không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn khởi. Trong 2 tháng, anh Bá Hà đã giảm thành công 6,5 kg và 13% mỡ, tăng 2,3 kg cơ; các chỉ số báo động trước đây trở về mức an toàn. Anh dần tìm thấy mình trong một phiên bản mới: Khỏe mạnh hơn, vóc dáng cân đối hơn với tràn đầy năng lượng tích cực. Sức khỏe thăng hạng là động lực để anh hăng hái hơn trong công việc, sẵn sàng mở lối thành công.

Bác Kim Bảng: Thân hình đáng mơ ước ở tuổi 70

Với một số người, giảm cân là cuộc đua khắc nghiệt khó lòng về đích. Nhưng với bác Kim Bảng, đây lại là hành trình dễ mà vui. Vì muốn lăn bánh dọc các tuyến đường Bắc - Nam, bác Kim Bảng ý thức việc tự nâng cao thể lực để phục vụ cho đam mê là điều cần thiết. Ở tuổi 70, giảm cân tưởng chừng là việc khó khăn khi người tham gia lo sợ sẽ mắc bệnh mãn tính hay chế độ ăn khắc nghiệt khiến cơ thể khó hấp thu. Thế nhưng khi đồng hành cùng BodyKey, bác thoải mái và vui vẻ.

Một tâm thế thoải mái sẽ mang đến kết quả giảm cân khả quan. Như với trường hợp của bác Kim Bảng, giảm 11kg và 7% mỡ, tăng 3kg chỉ trong 3 tháng.

"Sức khỏe tăng cao, đam mê bay cao", bác Kim Bảng cho biết giảm cân dễ dàng và vui vẻ (Ảnh: Nutrilite).

Với sự bổ trợ của các thực phẩm bổ sung, bác áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với thể trạng và nhu cầu năng lượng cần dùng mỗi ngày. Nhờ đó mà cơ thể luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng.

Kết thúc hành trình quản lý cân nặng, bác Kim Bảng hầu như không bị bệnh vặt từ khi sống trong vóc dáng mới. Quan trọng, bác tự hào vì đã có thể trở lại với đam mê du lịch, tự tin lên kế hoạch khám phá những vùng đất mới.

Thành công giảm cân, duy trì vóc dáng bền vững là kết quả cộng hưởng từ sự nỗ lực của bản thân và sự giúp sức của giải pháp quản lý cân nặng của BodyKey. Ngoài 3 nhân vật trên, BodyKey còn góp phần quản lý cân nặng giúp Trung Quân idol, Văn Mai Hương cùng rất nhiều khách hàng khác "lột xác" thành công, làm chủ vóc dáng. Tìm hiểu thêm nhiều câu chuyện tại đây.

Với thông điệp "Làm chủ vóc dáng mới, dễ mà vui", chương trình giúp bạn sở hữu và duy trì vóc dáng mong muốn dài lâu bằng cách cung cấp giải pháp dinh dưỡng lành mạnh kết hợp hướng dẫn của chuyên gia quản lý cân nặng BodyKey - những người được đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng, thể chất.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của BodyKey By Nutrilite - vị cà phê số 64/XNQC-YTBD do Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 11/10/2021.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của BodyKey By Nutrilite - vị sô cô la số 65/XNQC-YTBD do Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 11/10/2021.

Các sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.