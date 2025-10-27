Bèo tấm được ví như "siêu thực phẩm" mới của thế kỷ 21

Mankai thuộc họ bèo tấm, mọc nổi trên mặt nước ngọt, có hình dáng như cỏ ba lá. Loài cây này được tìm thấy nhiều ở Đông Nam Á, quen thuộc với người Việt như một loại thức ăn cho gia súc, cá nuôi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, loại cây này chứa 9 loại axit amin và hơn 60 dưỡng chất, được xem là "siêu thực phẩm" mới của thế kỷ 21.

Mankai mọc dại nhiều ở Đông Nam Á, chứa nhiều chất dinh dưỡng, được kỳ vọng là "siêu thực phẩm" có thể thay thế thịt trong thời đại các chế độ ăn chay lên ngôi (Ảnh: Getty).

Tại Israel, mankai được sản xuất quy mô lớn thành dạng bột. Bột mankai có vị trung tính, dễ dàng chế biến với nhiều món ăn như sinh tố, salad, súp hay các loại bánh.

Mankai được chứng minh là thực phẩm giàu protein, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, ngang ngửa trứng gà. Nghiên cứu trên Clinical Nutrition cho thấy, protein trong mankai có khả năng hấp thụ cao, tương đương phô mai mềm và protein trong đậu, giúp tăng cường cơ bắp và sửa chữa tế bào hiệu quả.

Mankai còn chứa hơn 200 polyphenol, một loại hợp chất thực vật chống oxy hóa và kháng viêm. Các hoạt chất này giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện hệ vi sinh vật đồng thời bảo vệ não bộ bằng cách giảm viêm, tăng trí nhớ và chức năng nhận thức.

Một nghiên cứu từ năm 2022 cũng chỉ ra, ăn nhiều polyphenol từ mankai và trà xanh giúp giảm suy giảm nhận thức, ngăn ngừa alzheimer, từ đó tăng cường lợi ích não bộ vượt trội.

Không chỉ là nguồn cung cấp protein, mankai còn chứa 60 chất dinh dưỡng, bao gồm sắt sinh khả dụng, chất xơ, vitamin B12, vitamin K, vitamin A, vitamin E, folate, kẽm, axit béo omega 3. 85g mankai chỉ cung cấp 45 calo, 5g protein, 4g chất xơ và 1g chất béo

Khi ngày càng nhiều người chuyển sang chế độ ăn chay, mankai có thể là một trong những lựa chọn hàng đầu giúp bổ sung protein và dinh dưỡng.

Nghiên cứu trên PubMed cho thấy, những người ăn theo chế độ Địa Trung Hải với nhiều mankai và trà xanh giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) và hạ các chỉ số viêm.

Bên cạnh đó, uống mankai để thay thế bữa ăn cũng được chứng minh có thể giảm chỉ số đường huyết, trì hoãn phản ứng glucose, giảm nguy cơ hạ đường huyết lúc đói.

Ngoài ra, mankai hỗ trợ giảm cân nhờ protein cao tạo no lâu, kết hợp tập luyện giúp kiểm soát cân nặng và trao đổi chất. Loại rau này cũng chứa nhiều lutein/zeaxanthin, giúp giảm viêm, bảo vệ võng mạc.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, bèo tấm còn là loại rau tốt cho môi trường. Loại cây thủy sinh này phát triển nhanh chóng, sản lượng tăng gấp đôi sau mỗi 72 giờ với lượng nước ngọt và ánh sáng tối thiểu.

Vì là cây nước ngọt, loại cây này cũng có thể dễ dàng được trồng thủy canh với lượng nước chỉ bằng một phần nhỏ so với cải xoăn, rau bina hay đậu nành. Điều này đồng nghĩa với việc mankai có thể cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng quanh năm mà không cần đất canh tác.

Bên cạnh đó, loại cây này có thể được trồng bằng nước thải đã được lọc qua, là giải pháp khả thi cho tình trạng khan hiếm nước toàn cầu. Ngoài ra, là nguồn protein bền vững, mankai có thể là một lựa chọn thay thế thịt động vật, phù hợp xu hướng thực phẩm xanh hiện nay.