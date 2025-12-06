Người nhảy lầu thoát khỏi vụ cháy quán ăn: "Không thể thở nổi"

Trưa 6/12, TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã cập nhật tình hình điều trị cho các bệnh nhân trong vụ cháy quán ăn nghiêm trọng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Trước đó, vào sáng sớm 5/12, vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo đã khiến 4 người tử vong. Hai nạn nhân sau khi được sơ cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị.

Nạn nhân nhảy lầu trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM (Ảnh: BV).

Đó là các nữ bệnh nhân Trần Thị Thuỳ T. (21 tuổi) và Trần Thị Ngọc K. (18 tuổi). TS.BS Huỳnh Quang Đại cho biết, sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị T. bị tổn thương phổi do hít khói chứa nhiều muội than trong đường thở, bỏng niêm mạc đường thở độ 2.

Chị T. còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5. Hiện bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp với liệu pháp oxy lưu lượng cao, được phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm, đồng thời theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi.

Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai của bệnh nhân.

Một nạn nhân vụ cháy bị thương nặng ở chân sau khi nhảy lầu (Ảnh: BV).

Trong khi đó, bệnh nhân K. bị tổn thương phổi ít hơn, kèm bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân sẽ được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, K. có thể xuất viện sớm.

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái tên T. cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng, một chị ngủ cùng phòng tôi đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống.

Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương. Do gãy xương vai và xương sườn 4-5 nên tôi rất đau”.

Còn K. kể, lúc đó cô và mọi người đang ngủ thì nghe kêu cứu, nên hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống đất. Sau đó, họ được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Hai cô gái bị thương trong vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hương Đạo, phường Cầu Ông Lãnh đang được chăm sóc tích cực (Ảnh: BV).

TS.BS Huỳnh Quang Đại cho biết, bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn. Trong khi đó, muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

TS.BS Huỳnh Quang Đại khuyến cáo, khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao, nên người dân cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài.

Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập. Tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn bên dưới.

Nếu bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa.