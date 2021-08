Bệnh viện 500 giường điều trị Covid-19 tại Hà Nội bắt đầu nhận bệnh nhân

Dân trí Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội, cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chính thức nhận bệnh nhân sau 30 ngày xây dựng thần tốc.

Dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một trong những biện pháp quyết liệt được triển khai là xây dựng các cơ sở y tế điều trị tập trung bệnh nhân.

Vì thế, Bộ Y tế quyết định thành lập Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại Hà Nội trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện được xây dựng tại phố Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Giám đốc bệnh viện là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Ảnh: Ngọc Linh.

Bệnh viện là tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu vực TP Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn). Đây cũng sẽ là trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 Quốc gia.

Bệnh viện sẽ tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong khu vực được phân công.

Với quy mô 500 giường bệnh, Bệnh viện được thiết kế thành 19 khối nhà điều trị bệnh nhân Covid-19 và các khu phụ trợ về chuyên môn, hậu cần. Bệnh viện được hoàn thiện thần tốc trong vòng 30 ngày.

Buổi lễ khánh thành bệnh viện sẽ diễn ra vào chiều mai (31/8).

Đến tối 29/8, Việt Nam đã có 435.265 ca mắc Covid-19, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người có 4.427 ca mắc.

Trong đó, đã có 10.749 trường hợp tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Sáng 30/8, TP Hà Nội cũng thêm 23 ca Covid-19 mới (5 ca cộng đồng và 18 ca đã được cách ly). Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, số ca mắc của TP đã tăng lên 3.114 ca, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.539 ca. Hiện nay, ổ dịch tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân đang "nóng", với 270 ca trong vòng một tuần.

Nam Phương