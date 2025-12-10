Bệnh nhân ghép phổi đầu tiên ở miền Nam hiện ra sao?

Tối 9/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nam bệnh nhân trong ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam đã khỏe mạnh và được xuất viện.

Đó là trường hợp của anh A. (39 tuổi, ngụ TPHCM), người được ghép phổi thành công trong đêm 7/11 kéo dài qua rạng sáng 8/11 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến chúc mừng trong ngày bệnh nhân xuất viện, BSCKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, việc sức khỏe anh A. phục hồi ổn định không chỉ là niềm vui lớn đối với người bệnh và gia đình, mà còn là cột mốc về mặt chuyên môn đặc biệt ý nghĩa đối với Bệnh viện Chợ Rẫy.

BSCKII Phạm Thanh Việt (giữa) chúc mừng người bệnh trong ngày xuất viện (Ảnh: BV).

Việc "hồi sinh" của người bệnh đã tạo nên dấu ấn cho lịch sử ghép tạng của Chợ Rẫy, minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Thành công này thắp lên niềm tin cho nhiều bệnh nhân đang mắc các bệnh lý về phổi nặng, giúp người bệnh có thêm cơ hội duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông N. (cha bệnh nhân) chia sẻ, trước đó sức khỏe anh A. rất yếu, đi lại vài bước cũng khó thở và nhịp tim cao.

Kể từ khi được các bác sĩ tiến hành ghép phổi, tình trạng sức khỏe sau đó của anh đã cải thiện rõ rệt, gần như trở lại bình thường. Bệnh nhân đã ăn uống tốt và có thể tập đi bộ được 15-20 phút/lần mà không cảm thấy khó thở.

Bệnh nhân được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau khi thực hiện ca ghép phổi (Ảnh: BV).

Thay mặt anh A., người cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hiến tạng cùng gia đình bệnh nhân, Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tâm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 7/11, một nam bệnh nhân 49 tuổi (ngụ TPHCM) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt.

Sau khi nỗ lực cứu chữa cho người bệnh của ê-kíp bất thành, thân nhân bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng mô, tạng của bệnh nhân cho các bệnh nhân đang cần ghép tạng.

Trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, song song với các thủ tục pháp lý, hội chẩn, đánh giá chức năng tạng hiến, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông báo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để chọn bệnh nhân ghép phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam (Ảnh: BV).

Khi các quy trình được khởi động khẩn trương cũng là lúc đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành tiếp nhận tạng và ghép xuyên đêm.

Rạng sáng 8/11, các ca ghép đầu tiên đã thành công, mở ra cơ hội sống mới cho những người bệnh trẻ, gồm 1 trường hợp được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép thận.

Và người đàn ông 39 tuổi đã may mắn trở thành người được ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam. Cùng thời điểm đó, 2 giác mạc cũng được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho các người bệnh.