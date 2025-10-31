Ngày 31/10, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, thời gian qua nơi này đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhân bị bỏng thương tâm.

Bệnh nhân là bé A. (7 tuổi), nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng. Khai thác bệnh sử, tai nạn xảy ra với bé khi chiếc xe bán bánh bao của gia đình bị đổ, làm nồi nước sôi trên xe đổ vào người bệnh nhi.

Thời điểm vào viện cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bé bỏng độ 3-4 hơn 50% diện tích cơ thể, nhiễm trùng huyết, chèn ép khoang do bỏng, tình trạng rất nguy kịch.

Đội ngũ bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực cùng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương hồi sức chống sốc, rạch giải áp bỏng, cắt lọc vùng mô hoại tử, điều trị kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng cho bệnh nhi.

Bé trai tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Nhờ sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, sau gần 2 tháng điều trị kiên trì, em đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được ghép da che phủ vùng bị bỏng và xuất viện an toàn.

BSCK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Do đó, phòng ngừa luôn là cách bảo vệ tốt nhất. Phụ huynh tuyệt đối không để trẻ lại gần bếp, nồi nước sôi, nồi hấp, bếp gas hoặc bếp điện khi đang nấu nướng; phải đặt cao, khóa chặt hoặc che chắn an toàn các vật có thể gây bỏng.

Song song đó, luôn giám sát con em, dạy trẻ nhận biết, tránh xa khu vực nguy hiểm.

Khi trẻ bị bỏng, cần xử lý đúng cách qua 4 lưu ý. Thứ nhất, làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch. Thứ hai, không bôi kem, dầu, kem đánh răng hay thuốc dân gian lên vết bỏng. Thứ ba, che phủ bằng gạc sạch.

Thứ tư, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.