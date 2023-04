Nên bảo quản trứng trong tủ lạnh hay nhiệt độ phòng?

Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, trứng sẽ được sử dụng tốt nhất trong vòng 3 tuần kể từ ngày sản xuất, nếu được lưu trữ đúng cách trong tủ lạnh.

Trứng sẽ bị hỏng nhanh hơn trong điều kiện nhiệt độ phòng, do vậy, bạn không nên để trứng ở bên ngoài quá lâu. Bảo quản trứng trong ngăn chính của tủ lạnh sẽ giúp trứng đảm bảo được chất lượng tốt nhất.

Để có được chất lượng tốt nhất, hãy ăn trứng trước khi trứng hết hạn sử dụng, và chuẩn bị các món có trứng với tay và dụng cụ làm bếp đã được rửa sạch.

Do lượng cholesterol có trong lòng đỏ trứng, nên nhiều người nghĩ rằng, trứng có thể góp phần gây ra các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, rất nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, trứng có thể là một phần của bữa ăn khỏe mạnh.

Trứng chỉ chứa 70kcal, lại rất giàu protein, lutein và zeaxanthin (hai chất chống oxy hóa giúp bạn có đôi mắt khỏe mạnh), vitamin A, D, B12, riboflavin, photpho và folate. Trứng cũng giúp cung cấp choline, giúp phát triển chức năng não bộ ở người trưởng thành và phát triển não bộ của em bé khi còn trong bụng mẹ.

Trứng vịt mang nhiều dinh dưỡng hơn một chút so với trứng gà - một phần do kích thước của nó thường lớn hơn trứng gà. Một quả trứng vịt trung bình nặng khoảng 70g, trong khi một quả trứng gà lớn chỉ nặng khoảng 50g. Tuy nhiên, nếu bạn so sánh hai loại trứng này ở cùng một trọng lượng, trứng vịt vẫn nhỉnh hơn trứng gà một chút.

Cũng như các loại thực phẩm khác, ăn vừa đủ trứng cùng với một chế độ dinh dưỡng cân bằng là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe. Ngoài trứng, bạn cũng nên ăn thêm các loại thực phẩm giàu protein khác, ví dụ như cá, các loại đậu, bên cạnh đó cũng nên ăn đầy đủ các loại thực phẩm giàu carbohydrate và chất béo.