Bác sĩ chỉ ra 4 sai lầm trong ăn uống hiện đại ai cũng dễ mắc phải

Chia sẻ với Dân trí, ThS.BSNT Ngô Văn Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, trong y học cổ truyền, thực phẩm không đơn thuần là nguồn cung cấp calo, protein hay vitamin.

Với quan niệm “thức ăn là thuốc và thuốc cũng là thức ăn”, mỗi món ăn đều mang trong mình tính và vị riêng, có khả năng tác động đến sự cân bằng của cơ thể.

Tuy nhiên, lối sống hiện đại ngày nay thường ưu tiên sự nhanh gọn, tiện lợi, khiến nhiều người ít quan tâm đến giá trị của thức ăn đối với cơ thể. Theo bác sĩ Tân, sau đây là 4 sai lầm trong ăn uống hàng ngày mọi người dễ mắc phải.

Bữa ăn trong lo âu, vội vã

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, rất nhiều bữa ăn thường đi kèm với công việc, trả lời email, hay vừa ăn vừa lướt điện thoại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tân, việc ăn trong lo nghĩ, căng thẳng quá độ sẽ làm tổn hại đến hệ tiêu hóa.

Khi cơ thể ăn uống trong trạng thái stress, vội vã, lo âu, chức năng của hệ tiêu hóa sẽ bị ngưng trệ. Lúc này, dù thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể cũng không thể hấp thu trọn vẹn. Điều này về lâu dài có thể gây đầy bụng, ợ chua, ăn không ngon miệng, tiêu chảy.

Nhiều người có thói quen vừa ăn trưa vừa xử lý công việc (Ảnh minh họa: Getty).

Bữa ăn không đúng giờ giấc

Cơ thể con người trong YHCT là một vũ trụ thu nhỏ, vận hành theo đồng hồ sinh học. Mỗi cơ quan, mỗi kinh mạch đều có giờ hoạt động tốt nhất trong ngày.

Bác sĩ Tân dẫn chứng, bữa sáng nếu ăn đúng giờ được ví như vàng, giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất để tạo ra năng lượng cho cả ngày dài. Việc bỏ bữa sáng hoặc ăn qua loa sẽ khiến hệ tiêu hóa suy yếu, sự chuyển hóa chất dinh dưỡng từ đồ ăn thức uống sẽ giảm dần, lâu dần sinh ra mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt.

Bên cạnh đó, thói quen ăn đêm, đặc biệt là các món nhiều dầu mỡ sẽ bắt hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức vào lúc cần được nghỉ ngơi nhất. Gánh nặng này kéo dài sẽ làm suy giảm chức năng các tạng phủ, khiến cho ngũ tạng không những suy giảm khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng mà còn giảm khả năng đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

Sự chênh lệch về ngũ Vị

Theo bác sĩ Tân, y học cổ truyền cho rằng có 5 vị cơ bản (ngũ vị) tương ứng với ngũ tạng: chua – Can (gan), đắng – Tâm (tim), ngọt – Tỳ (lá lách), cay – Phế (phổi), mặn – Thận.

Một bữa ăn hài hòa cần có đủ hoặc tương đối đủ các vị này. Tuy nhiên, lối sống hiện đại lại không đảm bảo yêu cầu này. Sự thiên lệch về một vị trong thời gian dài sẽ tạo gánh nặng cho tạng phủ tương ứng, gây mất cân bằng và sinh ra bệnh tật.

Thường xuyên ăn thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, gia vị về lâu dài có thể gây mất cân bằng chức năng phủ tạng trong cơ thể, sinh ra bệnh tật (Ảnh minh họa: Freepik).

Sự mất cân bằng nhiệt độ

Theo bác sĩ Tân, thói quen này rất dễ gặp ở những người ăn đồ nóng và uống kèm nước lạnh. Dù mang lại cảm giác "đã", thói quen này lại có hại đối với các tạng trong hệ tiêu hóa.

Sự xung đột đột ngột giữa nhiệt độ nóng - lạnh khiến cho khí huyết tại trung tiêu bị ngưng trệ, gây ra các chứng như đầy hơi, khó tiêu, đau bụng. Ban đầu, những triệu chứng có thể chỉ thoáng qua.

"Về lâu dài, sự lặp đi lặp lại thói quen ấy sẽ khiến chức năng hệ tiêu hóa ngày một suy giảm, như một cỗ máy liên tục bị dội nước lạnh khi đang nóng ran, lâu dần sẽ trở nên hư hại", bác sĩ Tân nhận định.

Theo thời gian, các thói quen ăn nóng - uống lạnh có thể gây ra loạt bệnh tiêu hóa như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản dai dẳng hay hội chứng ruột kích thích. Đây đều là những căn bệnh đòi hỏi sự can thiệp và điều trị lâu dài.