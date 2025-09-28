7 dấu hiệu vàng cho thấy bạn có lá gan khỏe mạnh

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người và đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố và các chất có hại ra khỏi máu, đồng thời thực hiện hơn 500 chức năng thiết yếu khác. Nó sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa, dự trữ chất dinh dưỡng và điều hòa quá trình trao đổi chất.

Gan là cơ quan duy nhất có thể tự tái tạo, phục hồi kích thước ban đầu ngay cả khi đã mất tới 75%.

Dưới đây là một vài dấu hiệu giúp bạn hiểu rõ hơn về sức khỏe tổng thể của gan theo Bệnh viện AJ:

Ăn ngon miệng và tiêu hóa tốt

Gan sản xuất mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và hấp thụ các vitamin tan trong chất béo. Một lá gan khỏe mạnh sẽ sản xuất đủ mật để đảm bảo quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra bình thường. Do đó, nếu bạn ăn ngon miệng và hệ tiêu hóa hoạt động bình thường, đó là dấu hiệu cho thấy gan khỏe mạnh.

Nếu bạn gặp bất kỳ bất thường nào trong hoạt động trao đổi chất hoặc tiêu hóa hàng ngày, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Một lá gan khỏe mạnh rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và tuổi thọ (Ảnh: Health).

Da sáng khỏe

Gan có chức năng lọc độc tố ra khỏi cơ thể, bao gồm cả những chất có thể gây ra các vấn đề về da như mụn trứng cá, vẩy nến và chàm. Khi gan hoạt động bình thường, làn da sẽ trở nên sáng khỏe hơn.

Nước tiểu và nhu động ruột bình thường

Gan có chức năng xử lý và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu màu cam đậm, hổ phách, màu cola hoặc nâu có thể là dấu hiệu về bệnh gan. Màu sắc này là do tích tụ quá nhiều bilirubin do gan thường không phân hủy được.

Màu sắc bình thường của nước tiểu là màu vàng nhạt. Nếu nước tiểu có màu vàng đậm hoặc cam, điều này có thể cho thấy bạn đang bị mất nước. Nước tiểu màu cam có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng về gan.

Thực phẩm hoặc thuốc có thể khiến nước tiểu chuyển sang màu nâu. Nhìn chung, nếu nước tiểu của bạn có màu nhạt và nhu động ruột đều đặn, đó là dấu hiệu cho thấy gan đang hoạt động bình thường.

Năng lượng và sức sống

Một lá gan khỏe mạnh sản xuất glycogen, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi gan hoạt động bình thường, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống.

Men gan bình thường

Xét nghiệm chức năng gan có thể đo nồng độ men gan trong máu. Nồng độ men gan cao có thể báo hiệu tổn thương hoặc bệnh lý gan. Nếu men gan trong phạm vi bình thường, đó là dấu hiệu cho thấy gan khỏe mạnh.

Cân nặng khỏe mạnh

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, và một lá gan khỏe mạnh giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Nếu bạn có cân nặng khỏe mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy gan đang hoạt động bình thường.

Nồng độ cholesterol khỏe mạnh

Gan sản xuất cholesterol, và một lá gan khỏe mạnh giúp duy trì nồng độ cholesterol khỏe mạnh. Nếu nồng độ cholesterol trong phạm vi khỏe mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy gan đang hoạt động bình thường.

Việc nhận biết các dấu hiệu cho thấy gan khỏe mạnh có thể giúp bạn chăm sóc cơ thể và phòng ngừa các bệnh về gan. Phát hiện sớm là chìa khóa để ngăn ngừa tổn thương gan.

Để phòng ngừa bệnh gan, bạn cần lưu ý những điều sau:

- Nếu bạn chọn uống rượu, hãy uống điều độ: Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, điều đó có nghĩa là tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

- Tránh các hành vi nguy cơ: Theo Mayo Clinic, điều này bao gồm sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Nếu bạn xăm hình hoặc xỏ khuyên, hãy chọn cửa hàng sạch sẽ và an toàn.

- Tiêm phòng vaccine: Nếu bạn có nguy cơ cao mắc viêm gan, hãy nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn về việc tiêm vaccine viêm gan A và viêm gan B.

- Hãy cẩn thận khi dùng thuốc: Chỉ dùng thuốc theo toa khi cần thiết và đúng liều lượng được hướng dẫn. Không trộn lẫn thuốc với rượu. Hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng lẫn các loại thực phẩm bổ sung thảo dược, thuốc theo toa hoặc các loại thuốc khác.

- Tránh xa máu và dịch cơ thể của người khác: Virus viêm gan có thể lây lan qua kim tiêm vô tình hoặc không được vệ sinh sạch sẽ.

- Đảm bảo an toàn cho thực phẩm: Bạn hãy rửa tay kỹ trước khi ăn hoặc chế biến thức ăn.

- Bảo vệ làn da: Khi sử dụng thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại khác, hãy đeo găng tay, áo dài tay, mũ và khẩu trang để hóa chất không dính vào da.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Béo phì có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, nay được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa.